山西煤礦爆炸｜前員工：老闆送禮加「陰陽帳本」避監管

綜合內媒報道，根據曝光畫面顯示，爆炸發生於22日19時29分左右，爆炸發生瞬間，整個坑道出現強烈震動，立即瀰漫滾滾煙塵，十分駭人。此外，曾在留神峪煤礦工作超過15年的前員工更爆料，礦方長期透過「陰陽帳本」規避監管，甚至疑似以高額賠償掩蓋事故與死亡案件。

這名曾擔任礦井地面組組長、負責工安事務的民眾回憶，事故當晚正在家中替孩子做飯，突然聽見巨大爆炸聲：「『轟』的一聲，我心想是不是下面在放炮。跑出去站到圍牆上一看，現場像原子彈爆炸一樣，天空全是碎屑，甚麼都看不到。」

賠錢了事「壓下」死亡事故

他表示，自己當下立刻察覺是氣體爆炸，他並透露，類似事故「早就不是第一次」：「去年一號井死了一個年輕人，公司賠了400多萬人民幣（約462萬港元），但事情完全沒有對外公布，直接壓下來。」

這名前員工還揭發，公司為應付監管部門，長期準備「三本帳」：「一本是對內的，一本是對外的，還有一本專門給檢查看的。」他指控，礦方會依產量需求調整下井人數，甚至透過宴請與送禮方式應付安檢。

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