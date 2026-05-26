神舟二十三號與空間站成功對接 香港首位太空人進駐「天宮」

載有香港首位太空人黎家盈的中國神舟二十三號載人飛船周日晚升空，並於周一凌晨與中國空間站成功對接，順利進駐「天宮」。隨後黎家盈等3名航天員與神舟二十一號的航天員乘組於天宮完成中國第8次「太空會師」，也是天宮首次有來自香港的航天員進駐。他們其後拍攝「全家福」向民眾報平安，表示「築夢天宮，接續奮鬥，中國空間站永遠值得期待。」

神舟二十三號小檔案 載有3名航天員，分別為指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠和香港首名載荷專家黎家盈。

5月24日23時08分：從酒泉衛星發射中心升空。

5月25日2時45分：成功對接空間站天和核心艙徑向端口。中國載人飛船第一次挑戰3.5小時徑向快速交會對接。

25日5時13分：神舟二十一號航天員乘組打開「家門」，歡迎神舟二十三號航天員乘組入駐中國空間站。

一名航天員將展開為期1年的在軌駐留試驗。

3位航天員將對生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域展開多項實驗與應用，並有多次出艙活動，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。

攜帶9項科學實驗到空間站，水稻種子、肝細胞、納米酶、放線菌、鈣鈦礦電池等實驗材料將展開太空實驗。鈣鈦礦電池實驗成焦點，專家指鈣鈦礦太陽能電池具有高效、輕質、超高功質比、可低溫溶液製備的特點，提供了未來空間站、深空基地等可能的能源供給方案。

神舟二十三號按預定時間，周日晚11時08分點火發射，進入軌道後周一凌晨2時45分成功與中國太空站天和核心艙徑向端口對接，整個對接過程歷時約3.5小時。新華社稱，神舟飛船與空間站的交會對接，被譽為「太空之吻」，其精度要求堪比「萬里穿針」。此次任務，神舟二十三號完成了3.5小時徑向快速交會對接。中國航天科技集團八院相關負責人說，「這對對接機構提出了極高要求」。完成對接後，3名航天員朱楊柱(指令長)、張志遠和香港載荷專家黎家盈，隨後進入空間站天和核心艙。於5時13分，在軌執行任務的神舟二十一號航天員乘組打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟二十三號航天員乘組入駐中國空間站，並一同大合照。兩個乘組會一同在太空站生活約一個星期，進行在軌「換更」，完成交接儀式。

航天員1年在軌駐留試驗 新華社稱，神舟二十三號航天員乘組將執行空間站應用與發展階段的第7次載人飛行任務。這是一次承前啟後的關鍵之戰，任務密度更高、挑戰更多。乘組中不僅首次迎來香港的航天員，還有一名航天員將開展為期一年的在軌駐留試驗。報道指，指令長朱楊柱曾執行過神舟十六號任務，是中國首位執行出艙任務的航天飛行工程師。航天駕駛員張志遠則是飛行員出身，作為第三批航天員，他將首次圓夢太空。黎家盈也是首次圓夢太空。

在空間站駐留期間，神舟二十三號航天員乘組將在空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實試、試驗與應用，進行多次出艙活動，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。他們也攜帶9項科學實驗到空間站，水稻種子、肝細胞、納米酶、放線菌、鈣鈦礦電池等實驗材料將展開太空實驗。這次任務是工程進入空間站應用與發展階段的第7次載人飛行任務，也是工程立項實施以來的第40次發射任務。截至目前，中國已有30名航天員、47人次進入太空執行飛行任務。

首位港人升空 今次是首次有香港航天員參與國家太空任務。現年43歲的黎家盈以載荷專家身分升空，她於港大計算機學系先後取得學士、哲學碩士及博士學位，畢業後於2012年加入警隊。她的博士論文導師、港大名譽副教授鄒錦沛大讚黎家盈是一位極其嚴謹的科學家，對數據一向反覆論證與核實，並具備優秀的團隊協作與領導能力。鄒錦沛形容「太空船本身就是一部大型電腦」，深信黎家盈憑藉深厚的計算機背景與細緻性格，絕對能勝任載荷專家的工作。此外，黎家盈的姐姐亦透露妹妹為人自律、堅毅且細心，十分期待她圓滿完成任務後，一家人能團聚吃飯。

實現香港製作香港操作 天韻相機探測溫室氣體 黎家盈在任務期間，將負責操作由本港科研團隊自主研發的溫室氣體探測儀——「天韻相機」。負責該項目的科大講座教授蘇慧介紹，天韻相機是全球首款集輕巧、高分辨率及高精度於一身的二氧化碳與甲烷探測儀。它雖然比家用洗衣機還要小，但在離地400公里的太空軌道上，每次拍攝能覆蓋50公里乘50公里的面積，足以包攬整個香港及周邊海域。 蘇慧指出，由首位港產航天員操作天韻相機，完美實現了「香港製作、香港操作」，不僅反映國家對香港科研實力的高度肯定，更證明本港具備研發世界領先載荷及培養世界級航天人才的能力。她期望國家未來能繼續大力推動本港航天發展，激勵更多青年投身航天領域。