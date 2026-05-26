酒店一次性拖鞋被揭「簡單清洗」後重複使用　洗滌廠每日處理過萬對

酒店拖鞋你敢穿嗎？內地傳媒近日偵查四川成都一間洗滌廠，發現每天有過萬對從酒店回收來的「一次性拖鞋」。拖鞋被集中簡單清洗、翻新之後重新包裝，再送回過百間酒店，給下一批客人使用。

洗滌廠經理︰用一次不划算

《都市報導》記者日前暗訪成都一間洗滌廠，車間裡堆滿酒店回收的一次性拖鞋。洗滌廠經理毫不避諱指出，「這種品質好，用一次不划算，洗洗接著用。今天洗了一萬多雙，每天差不多都這樣」。

不少回收回來的一次性拖鞋已經被反覆洗了三、四次，鞋底塌陷、鞋面起毛球，縫隙裡還藏著了不少人的頭髮，工作人員簡單挑走肉眼可見的雜物，剪掉露出來的線頭，這些一次性拖鞋就會被當成全新的一樣，重新擺到新入住客人的房間裡。