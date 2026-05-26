酒店一次性拖鞋被揭「簡單清洗」後重複使用　洗滌廠每日處理過萬對

酒店拖鞋你敢穿嗎？內地傳媒近日偵查四川成都一間洗滌廠，發現每天有過萬對從酒店回收來的「一次性拖鞋」。拖鞋被集中簡單清洗、翻新之後重新包裝，再送回過百間酒店，給下一批客人使用。
洗滌廠經理︰用一次不划算
《都市報導》記者日前暗訪成都一間洗滌廠，車間裡堆滿酒店回收的一次性拖鞋。洗滌廠經理毫不避諱指出，「這種品質好，用一次不划算，洗洗接著用。今天洗了一萬多雙，每天差不多都這樣」。
不少回收回來的一次性拖鞋已經被反覆洗了三、四次，鞋底塌陷、鞋面起毛球，縫隙裡還藏著了不少人的頭髮，工作人員簡單挑走肉眼可見的雜物，剪掉露出來的線頭，這些一次性拖鞋就會被當成全新的一樣，重新擺到新入住客人的房間裡。
據悉，該洗滌廠客戶多達100多間，洗滌廠經理表示，「這種不帶標誌的，本來就是共享的，每一家（酒店）都可以用」。令人意外的是，洗滌廠倉庫貨架上，擺著印有國際連鎖酒店字樣的拖鞋。記者實地入住該酒店，發現清潔人員一邊說「拖鞋是一次性的，用完就扔」，卻一邊悄悄把用過的拖鞋收走，和床單、被套、毛巾等放在一起，顯然並非直接丟棄。
新拖鞋採購價5至8元 回收重用不足0.5元
報道指出，酒店「拋棄式」用品回收已形成完整產業鏈，一套全新拖鞋採購價約5-8元人民幣，而回收清洗成本不足0.5元人民幣。按300間客房計算，單此一項年省可達40萬元人民幣，難怪在暴利誘惑下，許多酒店選擇「睜一隻眼閉一隻眼」。
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