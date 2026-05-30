浙江紹興景點｜柯岩大佛在水中央 柯山採石遺景1800年歷史

柯岩「湖中有山，山中有水」的獨特風光，並非天然形成，而是歷代工匠開山採石留下的人文印記。

自三國時期起，柯山便是著名的採石場，千百年來的開墾鑿擊，讓偌大的山體被挖去大半，卻也造就了峭壁、石宕、石洞等獨特景觀，與鑑湖的碧波相映，成了紹興獨有的江南山水畫卷。 柯岩風景區內串聯着柯岩、鑑湖、魯鎮3大核心區域，既有「天下第一石」之稱的雲骨奇觀，也有復刻魯迅筆下風情的魯鎮街巷，當中，藏着千年秘聞的石佛奇景則最令人嘖嘖稱奇。 神奇的水中大佛 柯岩大佛由三代人開鑿 柯岩大佛坐落於柯山南麓，又名天工大佛，是浙江省保存較為完好的古代大型石刻造像。到底這尊大佛有何特別？

首先，柯岩大佛並非獨立雕刻，而是順勢利用柯岩採石遺留的巨型孤岩鑿成，孤岩高27.3米，佛像從離地5.5米處起雕，通高11.3米，通體圓雕，螺髮飽滿，盡顯古樸莊嚴。 柯岩大佛由來傳說 其次，關於這尊大佛的由來，一直流傳着一段跨越三代人的傳奇秘聞。據記載，隋代年間，一位石工發願在此雕鑿大佛，卻未能完工便離世，隨後他的兒子、孫子接力鑿刻，歷經百年才終告完成，這便是「三世訖功」的傳說。 為何石工要耗費三代人之力，在這採石場的孤岩中鑿刻大佛？至今仍有不少討論。

有人說，是石工們常年採石，見山體被鑿得滿目瘡痍，便想以大佛祈福，慰藉生靈。亦有人說，隋唐時期佛教盛行，柯山寺早已在此修建，工匠們順勢鑿佛，讓佛與山相融，彰顯佛教的莊嚴。後來，有專家對大佛的始建年代進行考證，認為屬於宋代。 如今，繞到大佛背後，還能看到斑駁石壁上的模糊題刻，那是歷代文人與信徒留下的痕迹，為這尊千年大佛，增添了幾分傳奇色彩。至於真相如何，便交由各位自行體會了。

除了「身世」成謎，柯岩大佛的鑿刻工藝亦暗藏玄機。大佛藏在孤岩鑿空的石龕之中，龕頂刻有葫蘆形塔剎，既可以遮擋風雨侵蝕，又暗合佛教寓意。 最為精妙的是佛龕的「中空」構造，大佛背部並未緊貼岩壁，僅憑底部與岩體穩固相接，於一塊孤石之上雕出佛像，可見古代工匠超凡絕倫的營造巧思與建築造詣。 千百年來，柯岩大佛歷經滄桑，康熙年間曾被飾以金粉，後來下身結構被毀，於1997年由文物部門修復，如今完好佇立，為紹興添上一筆人文風采。大佛眉眼間的溫潤莊嚴，將古人的匠心與信仰，盡藏其中。