習近平親授最高榮譽友誼勳章　武契奇表示「喜極而泣」

國家主席習近平昨在北京人民大會堂，向到訪塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）頒授象徵對外最高榮譽的「友誼勳章」。武契奇在致詞時一度情緒激動表示，當得知將由習近平親自授勳時，「眼淚在眼眶中打轉」，並強調中方始終尊重小國，在塞爾維亞最困難的時刻伸出援手。
綜合官方《央視》、《新華社》報道，授勳儀式25日晚間於北京人民大會堂舉行，現場禮樂齊鳴，金色大門緩緩開啟，習近平與武契奇並肩步入會場。習近平夫人彭麗媛及武契奇夫人塔瑪拉（Tamara Vučić）也一同出席，全場嘉賓起立鼓掌致意。
「贏得廣大中國人民的尊重」
習近平在授勳儀式前表示，「友誼勳章」是中華人民共和國對外最高榮譽勳章，此次授予武契奇，不僅是表彰其長期推動中塞友好關係，也承載兩國人民對新時代中塞命運共同體的期待。
習近平指出，武契奇長期致力於中塞友好，大力推動兩國關係發展，是中塞全面戰略伙伴關係的積極建設者和堅定維護者：「在涉及中國核心利益和重大關切問題上，武契奇始終給予中方最堅定最明確的支持，贏得廣大中國人民的尊重。」
「中國始終尊重小國」
武契奇則在致詞時感性表示，中國人也有一句話叫「喜極而泣」，男人在最開心的時刻同樣會流下眼淚：「當習近平主席確認將親手為我頒授勳章時，我的眼淚已經在眼眶中打轉。」
他表示，這不僅象徵塞中關係堅韌，更代表雙方深厚互信與共同成就：「中國始終尊重小國，在困難時刻總是與塞爾維亞人民站在一起，協助塞方發展，塞爾維亞永遠不會忘記中國的支持與幫助。」此外，習近平當天下午也與武契奇舉行會談，雙方共同見證政治、經貿、科技、教育、司法及文化等20多項合作文件簽署，並發表兩份聯合聲明。
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