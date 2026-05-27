習近平親授最高榮譽友誼勳章　武契奇表示「喜極而泣」

國家主席習近平昨在北京人民大會堂，向到訪塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）頒授象徵對外最高榮譽的「友誼勳章」。武契奇在致詞時一度情緒激動表示，當得知將由習近平親自授勳時，「眼淚在眼眶中打轉」，並強調中方始終尊重小國，在塞爾維亞最困難的時刻伸出援手。

「贏得廣大中國人民的尊重」

習近平在授勳儀式前表示，「友誼勳章」是中華人民共和國對外最高榮譽勳章，此次授予武契奇，不僅是表彰其長期推動中塞友好關係，也承載兩國人民對新時代中塞命運共同體的期待。

習近平指出，武契奇長期致力於中塞友好，大力推動兩國關係發展，是中塞全面戰略伙伴關係的積極建設者和堅定維護者：「在涉及中國核心利益和重大關切問題上，武契奇始終給予中方最堅定最明確的支持，贏得廣大中國人民的尊重。」