內地電遊大亨遭下河豚毒素殺害　涉案CEO日前伏法

擁有科幻小說《三體》IP版權的游族網絡創辦人林奇，2020年前遭其下屬「三體宇宙公司」原CEO許垚投毒身亡。歷經多年審理，兇手許垚已於日前被執行死刑，投毒案中一名受害者，在社交媒體上留言「正義，雖遲但到」。
據《經濟觀察報》報道，5月21日，備受關注的投毒殺人者、三體宇宙（上海）文化發展有限公司（下稱「三體公司」）原CEO許垚，被執行死刑。多名消息人士向記者證實上述消息。
多器官功能衰竭不治
此前，上海市第一中級人民法院3月22日依法公開宣判被告人許垚故意殺人、投放危險物質案，以故意殺人罪對被告人許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對被告人許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。
回顧投毒案，林奇在2020年12月16日「突發疾病」，送往上海本地醫院搶救。隨後其家屬報警稱可能遭人投毒。警方調查後，於同年12月18日將許垚抓獲。9天後，林奇因搶救無效去世。警方鑒定顯示，林奇死因為「河豚毒素」和「a-鵝膏毒肽」中毒導致多器官功能衰竭。
共有4人中毒
案件調查期間，警方還發現，多名與游族、三體公司相關人士體內檢測出「氯化甲基汞」等毒物成分，包括時任副總裁趙驥龍及其他相關人員，共有4人中毒，所幸受害者皆倖存。
公開資料顯示，許垚擁有西南政法大學及海外名校背景，曾在律師樓和復星集團工作，2017年加入游族網絡，後擔任「三體公司」CEO。多位游族老員工透露，許垚與林奇曾關係密切，但後期矛盾不斷激化。林奇不僅削弱其管理許可權，還計劃另尋接班人，這也被認為是案件的重要導火線。
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