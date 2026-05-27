內地電遊大亨遭下河豚毒素殺害　涉案CEO日前伏法

擁有科幻小說《三體》IP版權的游族網絡創辦人林奇，2020年前遭其下屬「三體宇宙公司」原CEO許垚投毒身亡。歷經多年審理，兇手許垚已於日前被執行死刑，投毒案中一名受害者，在社交媒體上留言「正義，雖遲但到」。

據《經濟觀察報》報道，5月21日，備受關注的投毒殺人者、三體宇宙（上海）文化發展有限公司（下稱「三體公司」）原CEO許垚，被執行死刑。多名消息人士向記者證實上述消息。

多器官功能衰竭不治

此前，上海市第一中級人民法院3月22日依法公開宣判被告人許垚故意殺人、投放危險物質案，以故意殺人罪對被告人許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對被告人許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。