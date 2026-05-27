遼寧婚宴冒煙誤認乾冰效果　幾百人驚覺火災速逃（有片）

遼寧盤錦一場婚禮近日驚傳意外。一對新人24日在當地酒店舉辦婚宴時，儀式才剛開始，現場突然瀰漫大量濃煙，約300名賓客起初還誤以為是酒店安排的乾冰特效，沒想到煙霧越來越濃、氣味刺鼻，眾人才驚覺情況不對，紛紛起身準備離場。事件曝光後，引發大批網友熱議。

綜合內媒報道，事發於5月24日上午11時許，當時婚禮主持人正在介紹新人進場，宴會廳內卻突然出現大量白煙。從現場影片可見，整個會場煙霧瀰漫，能見度極低，就連距離拍攝者不遠的新郎，臉部都已模糊不清。部分賓客還一度起鬨詢問新郎「高不高興」，誤把濃煙當成婚禮特效。