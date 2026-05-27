遼寧婚宴冒煙誤認乾冰效果　幾百人驚覺火災速逃（有片）

遼寧盤錦一場婚禮近日驚傳意外。一對新人24日在當地酒店舉辦婚宴時，儀式才剛開始，現場突然瀰漫大量濃煙，約300名賓客起初還誤以為是酒店安排的乾冰特效，沒想到煙霧越來越濃、氣味刺鼻，眾人才驚覺情況不對，紛紛起身準備離場。事件曝光後，引發大批網友熱議。
綜合內媒報道，事發於5月24日上午11時許，當時婚禮主持人正在介紹新人進場，宴會廳內卻突然出現大量白煙。從現場影片可見，整個會場煙霧瀰漫，能見度極低，就連距離拍攝者不遠的新郎，臉部都已模糊不清。部分賓客還一度起鬨詢問新郎「高不高興」，誤把濃煙當成婚禮特效。
能見度極低
不過隨着煙霧持續增加，且伴隨濃烈焦味與嗆鼻感，不少人才意識到可能是火警。參加婚禮的張姓女子表示，一開始大家都以為是乾冰營造浪漫氛圍，但幾分鐘後整個宴會廳幾乎看不見人，「聞起來很嗆，鼻孔裏都是黑灰」，現場氣氛瞬間從歡樂變成混亂。
新郎事後受訪透露，婚禮儀式開始約兩分鐘後就被迫中斷，在主持人提醒下，他趕緊聯絡酒店人員，才得知是後廚煙道起火，導致大量黑煙竄入宴會廳。不過，他指出，事發當下酒店並未主動疏散賓客，也沒有第一時間出面說明。
店方否認發生火災
據了解，事後酒店僅同意免除當天酒席餐費，但婚禮主持、場地布置等其他損失，皆未提出賠償方案，引發新人及親友不滿。更有賓客抱怨，桌上菜餚全沾滿黑灰，根本無法食用。
對此，酒店工作人員則否認發生火災，強調網絡影片屬於「惡意宣傳」，並稱酒店目前仍正常營業、接受預訂，但對煙霧來源不願進一步說明。當地消防單位則表示，當天並未接獲該酒店的報案電話。
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