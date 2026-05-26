結婚2年未曾同居　福建妻一抱即嘔　夫提離婚兼索償

親友介紹認識 婚後問題協調後無改善

不過，婚後兩人卻始終未真正同居。男方表示，妻子相當抗拒親密接觸，有時甚至出現生理不適，「有一次我抱著她，她突然發抖，接著跑去廁所嘔吐。」他認為，雙方一直未能建立正常夫妻關係，加上女方長期以工作為由另外租屋住，一周才短暫返回家。男方透露，期間曾多次與妻子私下溝通，雙方家長也出面協調，但問題始終沒有改善，最後只能提出離婚，並要求女方退還所有結婚相關費用。

對此，女方父親則出面反駁，強調女兒並非不願經營婚姻關係。他表示，兩人婚前健康檢查並無異常，也曾嘗試親密接觸，只是過程不順利，加上雙方心理壓力越來越大，才逐漸產生排斥與恐懼。