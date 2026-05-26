結婚2年未曾同居　福建妻一抱即嘔　夫提離婚兼索償

福建一名新婚漢控訴妻子婚後長期抗拒肢體接觸，一抱就出現嘔吐、顫抖等反應，雙方半年來始終未能行夫妻之實，因此提出離婚，並要求女方返還包括彩禮、婚宴等在內，總計超過人民幣72萬元結婚支出。
綜合傳媒報道，福建男子阿寬與女子阿婷經親友介紹認識，兩家原本就是遠親。兩人於2024年5月訂婚、9月完成登記結婚並舉辦婚禮。依照當地婚俗，男方家支付聘金彩禮28.8萬元人民幣，另有三金首飾、利是、婚宴酒席等開銷，總支出超過72萬元人民幣。
親友介紹認識 婚後問題協調後無改善
不過，婚後兩人卻始終未真正同居。男方表示，妻子相當抗拒親密接觸，有時甚至出現生理不適，「有一次我抱著她，她突然發抖，接著跑去廁所嘔吐。」他認為，雙方一直未能建立正常夫妻關係，加上女方長期以工作為由另外租屋住，一周才短暫返回家。男方透露，期間曾多次與妻子私下溝通，雙方家長也出面協調，但問題始終沒有改善，最後只能提出離婚，並要求女方退還所有結婚相關費用。
對此，女方父親則出面反駁，強調女兒並非不願經營婚姻關係。他表示，兩人婚前健康檢查並無異常，也曾嘗試親密接觸，只是過程不順利，加上雙方心理壓力越來越大，才逐漸產生排斥與恐懼。
女方願意離婚 不願退款
女方家屬並稱，部分聘金彩禮其實早已歸還給新人共同使用，但男方不願承認；至於婚宴、禮品等支出，本來就是男方自願支付，不應全部要求女方負擔。目前女方同意離婚，但無法接受男方提出的高額退款要求，希望透過法院裁定解決。
調解人員分析，雙方都是初婚，可能缺乏親密關係與婚姻相處經驗，婚後磨合不順並不少見，建議雙方降低情緒對立，透過理性溝通尋求解方。
有律師指出，雖然「長期無夫妻生活」並非法定離婚條件，但若足以證明感情確實破裂，加上婚姻維持時間短、夫妻義務未實際履行，法院通常仍會准許離婚。至於聘金彩禮與婚禮支出是否需要歸還，則需視實際共同生活情況、金流用途及地方習俗綜合判斷。
另外，報道也提到，女方疑似出現「性厭惡障礙」相關症狀。醫學上所謂性厭惡障礙，是指個體對性行為或親密接觸產生強烈恐懼、排斥甚至生理性不適，可能伴隨噁心、嘔吐、發抖等反應，通常與焦慮、心理創傷或親密關係壓力有關。醫生提醒，若出現相關情況，應及早尋求專業心理與醫療協助，伴侶也需要給予支持與理解。
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