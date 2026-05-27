日本漁船被驅離釣魚島海域　日方：中國海警船攜炮逼近

中日釣魚島海上對峙情勢持續。中國海警局今表示，日本「獅子號」漁船當天非法進入該領海，中國海警依法採取必要管控措施，並對日方船隻進行警告驅離；日本方面則稱，中國海警船已連續兩天駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊領海，並試圖接近日本漁船。 據內地《新京報》引述「中國海警」官方微博消息，新聞發言人姜略表示，5月26日，日本「獅子號」漁船非法進入「中國釣魚島領海」，「中國海警艦艇依法實施必要管控措施並予以警告驅離」。他強調：「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在相關海域的一切侵權挑釁行徑。」

日漁船非法進入領海 中方並指出，中國海警將持續在釣魚島海域展開維權執法行動，以維護國家主權與海洋權益。 另一方面，日媒《共同社》引述日本第11管區海上保安總部消息指出，25日駛入尖閣諸島周邊領海的兩艘中國海警船，截至26日仍持續停留在領海內，這也是中國公務船連續兩天進入該海域，累計已是今年第11次。

連續193天發現中國公務船 日方表示，兩艘中國海警船均搭載機關炮，且在航行過程中持續透過無線電宣示中方主權主張，同時試圖接近日本漁船。日本巡邏船則持續要求中方船隻駛離領海。 此外，日本海上保安廳也稱，在尖閣諸島周邊毗連區，另發現兩艘搭載機關炮的中國公務船。統計顯示，日本已連續193天在尖閣周邊海域發現中國公務船活動。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章