熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-May-27 15:15
更新：2026-May-27 15:15

世界盃｜河南女買牙膏抽中32強門票　轉手喜賺50萬

分享：
女子抽中世界盃門票。（圖／翻攝《網易》）

女子抽中世界盃門票。（圖／翻攝《網易》）

adblk4

河南省南陽市一名女子，近日在超市買牙膏參加抽獎活動，竟抽中特等獎「2026年美加墨世界盃1/16（32強）決賽門票一張」，由於無法親自觀賽，決定轉售門票，有人開價約50萬人民幣（逾57.7萬港元）求購。

「全場只有這一份」

綜合內媒報道，這名女子表示，日前帶孩子到當地一家超市購買牙膏，消費後參加抽獎活動，沒想到竟抽中特等獎。根據畫面顯示，中獎內容為「2026年美加墨世界盃1/16決賽門票一張」。

女子直言：「因為我去不了現場，希望把票轉給真正想看球的人。」超市工作人員透露，此次活動為「開元廣場」23日至24日舉辦的周年慶抽獎，民眾只要單筆消費滿128元人民幣（約148港元）即可參加抽獎，而世界盃門票為特等獎，「全場只有這一份」。

adblk5
世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月20日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日分組賽（am730製圖）

「沒到這麼誇張的價格」

超市方面強調：「品牌方肯定提供真票，中獎者需要線上認證後才能領取。」不過對於門票是否屬於實名制、能否轉售等問題，超市方面稱：「轉賣屬於個人行為，我們也提醒收票的人要注意辨別，避免受騙。」

不過，有熟悉世界盃票務的網友指出，女子抽中的只是32強門票，並非總決賽門票：「雖然世界盃票價確實不便宜，但一般淘汰賽門票沒到這麼誇張的價格。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務