港情侶台灣自駕遊「有樣學樣」闖沙灘　SUV受困兩小時

一對香港遊客在台灣自駕遊往沙灘看海時，疑因「有樣學樣」跟隨其他遊客將車駛進沙灘，未料不久後車輛前輪便深陷沙石之中，隨後更愈陷愈深，一個多小時後只好無奈報警求助。救援人員接報到場，確認兩人僅受驚過度而沒有受傷，聯絡拖車到場協助車輛脫困。

警：SUV與四輪驅動吉普車怎能比

事發於周一傍晚，一對香港情侶在台東自駕遊時，打算到知本沙灘看海，由於看到同場其他吉普車都能直接駛進沙灘，以為一般私家車也沒有問題。未料，當其駕駛的運動型多用途車(SUV)進入沙地，前輪立即陷進鬆軟沙地。他們曾嘗試「踩大油」企圖強行衝出，惟只是令前輪在沙泥中空轉，導致車頭愈陷愈深，兩人亦撿來漂流木想把輪胎撬出沙堆，但忙了一個多小時仍無法脫困。

情侶眼見海浪愈靠愈近，擔心車輛會被海水淹浸，束手無策下只好報警求助。當地警方接報後，誤會「海水快將淹沒車輛」而不敢怠慢，消防局接獲通報後隨即派出救護車及重型器材救援車趕赴現場，到場始發現只有車輛受困，所幸兩人只是受驚而沒有受傷。警員到場調查後，得悉司機是首次駕車進入沙灘，直言現場其他車輛是四輪驅動的吉普車，涉事私家車僅一般前輪驅動的SUV，「怎麼能比？」最終SUV由警方安排一輛四輪驅動拖車到場救出，共花費3,000元新台幣，折合約720港元。