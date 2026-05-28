電單車司機被狗撞飛頭部重創慘死 家屬打官司一年案情陷膠著

河北省邯鄲市發生一起令人痛心的「惡犬奪命」慘案，一名38歲女子駕駛電單車上班途中，突遭一隻沒有牽繩的大型靈𤟥犬撞倒，導致其頭部著地重傷不幸身亡。
《澎湃新聞網》報道，根據死者父親表示，當時女兒如同往常一樣駕駛電單車，馬路旁一隻體型龐大的靈𤟥犬突然失控，直撞向女兒的電單車，張女瞬間失去平衡摔倒，因傷勢過重宣告不治。
丈夫四處奔波盼討回公道
報道指出，這場飛來橫禍，對張家僅僅是噩耗的開始。張女離世後，留下年邁的雙親以及3個年幼的孩子，分別為15 歲、13歲與7 歲，丈夫馮先生獨自強忍喪妻之痛安撫家人，四處奔波為妻子討回公道。然而在妻子去世5個月後，馮建升因長期勞累過度與精神壓力巨大，突發腦出血昏迷，被送進深切治療部搶救。
當地警方調查涉案的石姓狗主人，但官司一打就是將近1年，面對案件陷入膠著，張父四處奔波求助，他只求盡快還給亡妻一個公道。
根據資料，靈𤟥犬（Greyhound）是一種用在打獵和競速的狗，是陸上速度僅次於獵豹的哺乳類動物之一，該犬種具備強健且修長的四肢、深厚的胸肌和流線的體型，運動速度可高達時速72公里，追捕獵物得心應手。
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2025年7月20日河北邯郸，38岁的张素校骑电动车上班，村民石某某饲养的格力犬窜至马路撞倒电动车，张素校摔倒重伤死亡。— iPaul (@iPaulCanada) May 27, 2026
事故先是报给了交警，交警以 “非机动车与动物相撞，不属于交通事故” 为由不予受理后，刑警队以过失致人死亡罪对养犬人立案侦查。… pic.twitter.com/SZu9gY2gyc