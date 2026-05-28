內蒙古農場請牧羊人月薪8000包食包住 700人應徵包括畢業生（示意圖）

《路透社》披露，內蒙古一則徵求牧羊人的招聘廣告近日意外爆紅，當地農場招募「2名牧羊人」月薪8000元人民幣（約9,242港元），吸引超過700 人應徵，其中不乏來自上海、重慶等大城市的白領人士、工廠勞工，甚至有剛畢業的大學生，引發關注。 報道指出，內蒙古農場主人左小勇（Zuo Xiaoyong，音譯）坦言，完全沒想到會引發巨大關注，他透露，約十分一應徵者是剛畢業的大學生，見工人士還有不少人背負債務、厭倦高強度工廠工作，或受不了職場人際壓力。

冬天須抵受零下30度 報道指出，這份工作是在靠近蒙古的偏遠草原，放牧3000隻羊，夏天需在約2000公頃牧場放羊，冬天則要進行餵養與清理工作，氣溫最低甚至達攝氏零下30度。 農場主人原本希望招募一對夫妻檔擔任牧羊人，包吃包住，但他強調，「薪水雖然高，但重點是能不能熬過冬天、長期做下去，這不是旅遊。」

報道引述一名21歲、貨櫃工廠工人的郭姓應徵者表示，「你根本無法想像每天工作超過13個小時有多辛苦。鎖螺絲鎖到手又腫又長滿水泡，甚至連去廁所的時間都沒有。工作量太瘋狂了，我真的再也受不了了。」 28歲應徵者願減薪轉行 盼逃避辦公室政治 另一名應徵者28歲、現職網購公司的吳姓女子說，雖然她目前月薪達1萬元人民幣，但仍對牧羊工作心動，「我想逃離城市生活，不想再每天面對辦公室政治。我想過一種平靜、與世隔絕的生活。」 最終農場主人最終錄用了4名（兩對夫妻）80後，他們都具備豐富農場經驗。至於缺乏務農經驗的都市人則名落孫山，無緣在內蒙古放牧。