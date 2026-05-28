南昌地鐵站增設溫柔治癒短句　盼有溫度共鳴文字提供情緒慰藉

乘客在鐵路車站匆匆走過，或許未會注意到旁邊的廣告燈箱。江西南昌多個地鐵站的廣告燈箱，近月開始不再只是展示商業宣傳，而是一系列通過詼諧和幽默文字，令人會心微笑的「治癒系文案」與漫畫，例如「煎和熬都是變美味的方法，加油也是」、「努力不一定被看到，但摸魚一定會」，亦有不少是利用普通話諧音創作，「心中有慈悲，手中有中杯、大杯、超大杯」、「為甚麼我胖？因為我有心事，我難瘦。」

吸引乘客放慢腳步拍照「打卡」 在南昌地鐵八一廣場站，色彩清新柔和的燈箱，在明亮的光線下格外醒目，吸引途經乘客放慢腳步駐足閱讀，甚至取出手提電話拍照「打卡」。一系列「治癒系文案」由南昌地鐵傳媒特別策劃，於八一廣場、南昌西、滕王國、衛東、謝家村等二十多個車站展示。負責人表示，創作這些溫柔治癒短句的初衷，是考慮到地鐵是城市流動的窗口，每日接載過百萬市民通勤，希望透過「接地氣、有溫度、有共鳴」的文字，為他們在日常提供情緒慰藉，未來會繼續豐富南昌市內公共交通空間的人文內涵。

有關「暖心標語」持續在網上爆紅，亦受到不少市民和乘客歡迎。乘客徐小姐表示，能看得出來南昌是一座很有溫度的城市，因為在我們下班的時候都已經比較疲憊了，但是看到這類標語的話，又輕鬆又詼諧，給這座城市也增添了很多溫暖，也有樂趣。乘客萬先生覺得文案有趣，「挺好玩的，然後裡面還能夠讓人有一點點思考的東西。」乘客趙小姐形容文案「眼前一亮」，認為看畢會讓人感到輕鬆愉悅，標語內容亦會讓人覺得心裡一暖。