首份AI及能源發展年度報告 全國算力用電量年均增逾千億度

中國國家能源局組織編制的《中國「人工智能+」能源發展報告2026》周二發布，是中國能源領域首份聚焦人工智能(AI)及能源融合發展的年度報告。國家能源局估計「十五五」期間全國算力(即數據中心及伺服器系統)用電量年均新增1,000億度以上，至2030年全國算力用電量將達8,000億度，佔全社會用電6%，籲電網企業提前規劃銜接電網。 《中國「人工智能+」能源發展報告2026報告》回顧了國內外人工智能與能源融合的發展及進展，深入研判中國「人工智能+」能源發展形勢，並對下一階段重點方向作出展望。

報告稱，「人工智能+」能源已成為世界主要國家搶佔未來發展主動權的重要戰略方向。人工智能快速發展，正在帶動全球算力設施的用電需求持續增長。根據國際能源署預測，到2030年，全球資料中心用電量將較2025年接近翻番。 國家能源局估計，2026年至2030年的「十五五」期間，全國算力用電量年均新增1,000億度以上。在算力設施向綠色低碳轉型，以及電力與運算需求配合方面，2025年中國已建成42個大型人工智能運算中心，每個均配備過萬張GPU晶片，全國算力中心總用電量達1,700億度。

八大樞紐節點成主要用電增長 全國一體化算力網絡中，八大樞紐節點(即8個超級數據中心基地)的運算用電，已成為主要增長來源，近3年平均增速約為39.5%，遠高於全社會用電量的平均增速。 八大樞紐節點是政府為推動「東數西算」工程而設立，旨在把東部密集的數據需求，算力充足、能源較環保的地區進行運算及儲存，以優化全國算力資源配置。八大樞紐節點包括東部樞紐、京津冀樞紐、長三角樞紐、粵港澳大灣區樞紐、成渝樞紐、內蒙古樞紐、貴州樞紐、甘肅樞紐以及寧夏樞紐。其中京津冀樞紐節點、內蒙古樞紐節點用電量近3年平均增速分別達33.3%和66.5%，反映算力資源向重點樞紐以及能源資源富集的地區，加快集聚。

與此同時，國家算力樞紐節點的新建資料中心，目標是把綠電(綠色電力)的佔比增至80%，正透過綠電交易、綠電直連、跨省跨區交易、「源網荷儲」(即發電、輸電、用電、儲電)一體化等多種方式來加快落實。