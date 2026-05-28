重慶暴雨2村被沖毀　洪水60年來最嚴重致大規模泥石流

中國多地近日遭遇強降雨襲擊，其中重慶市永川區成為重災區。多處發生山洪爆發等災害，有2個村莊遭重創，房屋被捲走，十多位村民被沖走。當地村民感嘆稱，這是60多年最嚴重洪災，「活了幾十年，還沒見過這麼大的雨」。 村民：60多年來最嚴重洪災 根據《極目新聞》，5月24日淩晨，暴雨讓茶山竹海街道安溪村和大橋村的村民難以入眠。大量雨水順著山坡沖下來，開始出現山體滑坡和垮塌。山洪順著山谷、河道傾瀉而下，卷走房屋、樹木和村民。據官方通報，截至25日當地共有9人死亡，11人失蹤，多數為年長者。

茶山竹海街道地處永川區北部，以山地和丘陵為主，因山上茶竹共生因此得名「茶山竹海」。暴雨襲擊後可清晰看到山體上的條狀滑坡帶，青山滿目瘡痍，搜救仍持續進行中。當地長者說，上一次這樣嚴重的洪水已是1962年，當時雖有山石滾落，但沒有這麼大規模的泥石流和滑坡。 安溪村村民余女士在安置點憶述，「水漲起來跟汪洋大海一樣」，當日凌晨她被大雨驚醒走出門看到屋前的「壩子」已變水澤。不遠處一戶鄰居家中，一男子被洪水沖走數百米，最後靠抓住竹子才得以倖存。

據重慶市氣象局，5月23日晚上8時至24日上午8時，永川雙石鎮關口灣站6小時雨量達296.6毫米，突破重慶有氣象資料以來的歷史紀錄。24小時降水量達309.5毫米、12小時降水量達298.5毫米，均刷新永川有氣象資料以來的歷史紀錄。

5月26日，在安溪村吊水洞的泥漿中，岳文（化名）還未放棄尋找失蹤親人。他的母親、外公、外婆，以及外公的弟弟夫妻共5人被山洪裹挾而去。當天岳文的母親還在村群組示警水勢暴漲，僅過了十多分鐘她就徹底失蹤。截至5月26日，岳文僅找到2名親人，被發現時都已無生命徵象。 岳文的鄰居王先生形容災害「猝不及防」，「只聽見下雨的聲音，沒有任何泥石流、山體垮塌的預警動靜，水一下子就沖了進來」。王先生目睹泥石流從高處傾瀉而下席卷居民區，房屋被掩埋摧毀，家園變成廢墟。

會計提醒鄰居 自己不幸遇難 距離安溪村吊水洞約1公里的大橋村打卦石，也是受災嚴重的區域，多戶村民被山洪沖走。該村的會計謝輝全雖打電話通知鄰居避難，自己與妻子卻連同房屋一起消失在山洪中。其遺體最終在離家數百米處被發現。 當地數個受災戶在十多年前搬遷至大橋村，因為原來的居住地有地質災害隱患。謝輝全的親屬說，在這裡住幾十年沒想到會發生這麼大的災害。往年汛期也曾發生過洪水、碎石掉落，但沒料到會有這麼嚴重的災害。