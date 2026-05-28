高鉀血症｜誤信「每天食4隻香蕉」解決腳軟　七旬高血壓病人險死

富含鉀離子的香蕉被視為營養健康的水果。但浙江寧波一名患有高血壓的老翁，因全身無力、四肢發軟，聽信「缺鉀多吃香蕉即可改善」說法，大量食用香蕉補鉀，導致患上嚴重高鉀血症，血鉀值飆升至面臨心臟驟停風險，幸經緊急搶救後脫離險境。
70歲的張姓老翁長期患有高血壓，早前總感覺「渾身乏力、腿腳發軟」，便開始每天食用3到4條香蕉持續約半個月，希望透過食補改善。
血鉀濃度遠超正常
但症狀非但沒改善反而更嚴重。5月20日，張翁精神狀況惡化，家人趕緊將他送院。醫院檢查發現其血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠超正常值3.5至5.5mmol/L。當時他心電圖明顯異常，被診斷為重度高鉀血症，隨時可能心律失常、心室顫動，甚至心臟驟停。
院方隨即將張翁送入深切治療部（ICU）搶救，透過藥物穩定心臟功能，同時進行緊急血液透析，排除病人體內過量鉀離子，助他血鉀值逐漸恢復正常，心電圖也恢復穩定脫離危險。
對於外界疑惑「香蕉明明很健康，為何會吃出問題」？李惠利醫院急症科副主任周挺指，健康成人腎臟功能正常，能有效排出多餘鉀離子，適量食用香蕉並不會有問題。但高齡長者、慢性腎病患者，以及長期服用降壓藥的高血壓患者，因腎臟排鉀能力較差，若長期大量攝取香蕉、橙、菠菜、薯仔、堅果等高鉀食物，就可能造成鉀離子在體內堆積進而誘發高鉀血症。
醫生提醒，高鉀血症初期症狀並不明顯，但一旦惡化恐迅速出現生命危險。無力發軟未必是缺鉀，亦可能是心腦血管、內分泌、腎臟問題，應盡速就醫，勿自行判斷盲目進補。
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