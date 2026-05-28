高鉀血症｜誤信「每天食4隻香蕉」解決腳軟　七旬高血壓病人險死

富含鉀離子的香蕉被視為營養健康的水果。但浙江寧波一名患有高血壓的老翁，因全身無力、四肢發軟，聽信「缺鉀多吃香蕉即可改善」說法，大量食用香蕉補鉀，導致患上嚴重高鉀血症，血鉀值飆升至面臨心臟驟停風險，幸經緊急搶救後脫離險境。

70歲的張姓老翁長期患有高血壓，早前總感覺「渾身乏力、腿腳發軟」，便開始每天食用3到4條香蕉持續約半個月，希望透過食補改善。

血鉀濃度遠超正常

但症狀非但沒改善反而更嚴重。5月20日，張翁精神狀況惡化，家人趕緊將他送院。醫院檢查發現其血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠超正常值3.5至5.5mmol/L。當時他心電圖明顯異常，被診斷為重度高鉀血症，隨時可能心律失常、心室顫動，甚至心臟驟停。