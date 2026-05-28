熱心漢阻止家暴卻被判「故意傷害」 獲發還重審

山東一宗「路人制止家暴反遭定罪」案件引發社會關注。一名男子深夜路過街頭，看見一名中年男持續腳踹倒地少女便上前制止，過程中兩度將對方摔倒。豈料，事後中年男被鑑定為2級輕傷，出手相助的男子被控故意傷害罪，一審雖免予刑罰仍判其有罪，近日二審法院撤銷原判發回重審。 根據《紅星新聞》，案件發生於2024年5月26日深夜11時許。閉路電視畫面顯示，一名中年男子當街多次出腳踢向一名坐在地上的少女，攻擊範圍包括頭部與腹部，少女一度抱頭蜷縮，旁邊還站著另外一名女子。此時，剛吃完飯路過的劉旭（化名）與友人見狀上前勸阻。

熱心漢涉摔倒及毆打家暴男 雙方發生口角與肢體接觸後，劉旭2度將中年男子摔倒，之後還曾出手打對方臉部。劉旭後來才得知，被打少女其實是中年男朱某的女兒，現場另一名女子則是少女母親。根據劉旭說法，少女母親期間稱這是「家事」，要他不要管，「但是看到那個人依舊在踢女孩，我和朋友還是一起上前阻止他繼續踢女孩」。

事發近10個月後，劉旭於2025年3月遭警方以涉嫌故意傷害罪拘捕，同年10月獲准保釋。 法院一審認定，朱某因毆打女兒引發爭執，劉旭基於正義感出手制止值得肯定，但後續連續摔倒、毆打朱某，造成其二級輕傷，因此故意傷害罪成。但考量情節輕微，免予刑事處罰，並須賠償醫療費1564元人民幣。 家暴男責多管閒事 判決指出，警方曾對朱某開立家庭暴力告誡書。朱某則供稱，當晚是因女孩反叛才出手「管一下孩子」，並指責劉旭與其朋友多管閒事。 一審判決後，劉旭不服提起上訴。劉旭認為，「我覺得自己當時是在勸阻他家暴，摔倒他也是為了防止他會進一步傷害女孩或者我和朋友」。