廈門女教師操場撐傘被屈「討好領導」 真相反轉再反轉

廈門一間學校近日發生「女教師為學校領導撐傘」爭議，影片顯示一群學生當時於烈日下在操場列隊參加活動，一名女教師在場邊為身旁背手站立的男子撐傘擋陽光，引發網民「討好學校領導、搞特權」的質疑。事件發酵初期，學校人員表示兩人為父女關係，及後廈門當地教育部門證實兩人並非父女，男子亦非學校領導，而是一名退休返聘的老教師，二人只是同事關係，女教師考慮到他年事已高，才為其遮太陽。

內媒報道事發於5月25日上午，地點為廈門市湖里區世紀學校。短片拍攝者透露，事後收到一名自稱是片中撐傘女子的私信解釋，稱自己暴曬會引致頭暈，友上當天處於生理期第一天，伴有低燒，身體不適；身旁的年過六旬男同事是退休返聘教師，他當時汗流浹背，出於尊老之心才移步為他遮陽。女子還表示，平時她撐傘也會順帶幫身旁同學遮太陽，並認為拍片者刻意引導輿論，希望他立刻刪除影片。

校方工作人員其後回應，女教師因生病不能長時間暴曬，而傘下男子為即將70歲的退休返聘教師，不是領導，女教師是考慮到其年事已高才幫忙遮太陽。校方指當天活動僅為大課間約十多分鐘的活動。