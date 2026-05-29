誤信「每天食4隻香蕉」解決腳軟 浙江七旬翁高鉀血症險死

香蕉一向被視為營養豐富、富含鉀離子的健康水果，但若食用不當，亦可能引發嚴重後果。浙江寧波一名70歲患有高血壓的張姓老翁，因誤信「缺鉀可多吃香蕉」的說法，連日大量進食，最終導致體內鉀離子過高，險些引致心臟驟停。 據了解，張翁長期受高血壓困擾，早前出現全身乏力及雙腿發軟等徵狀。他未有求醫，反而自行判斷為「缺鉀」，於是連續約半個月每天進食3至4條香蕉，希望透過食療改善狀況。然而，他的身體狀況不但沒有好轉，反而逐漸惡化。

血鉀濃度遠超正常 至5月20日，張翁精神明顯轉差，家人遂將他緊急送院求診。醫院檢查後發現，他的血鉀濃度高達7.94 mmol/L，遠遠超出正常範圍3.5至5.5mmol/L。當時心電圖亦顯示異常，醫生判斷他已出現重度高鉀血症，隨時可能發生心律不整、心室顫動，甚至引致心臟突然停止。 院方隨即將他轉送至深切治療部(ICU)展開搶救，醫療團隊透過藥物穩定其心臟功能，同時進行緊急血液透析，以清除體內過量的鉀離子。經治療後，張翁的血鉀水平逐步回落至正常範圍，心電圖亦恢復穩定，最終成功脫離生命危險。

寧波李惠利醫院急症科副主任周挺指出，對於腎功能正常的健康成年人而言，身體可有效排出多餘鉀離子，適量食用香蕉通常不會構成問題。然而，高齡人士、慢性腎病患者，以及需長期服用降壓藥的高血壓患者，其腎臟排鉀能力相對較弱。若長時間大量攝取香蕉、橙、菠菜、薯仔及堅果等高鉀食物，便容易導致鉀離子在體內積聚，增加出現高鉀血症的風險。 高鉀血症初期或無明顯症狀 醫生亦提醒，高鉀血症在初期可能缺乏明顯症狀，但一旦惡化，病情可迅速轉為危急。出現無力或四肢乏力等情況，未必一定與缺鉀有關，亦可能涉及心血管、內分泌或腎臟方面的問題。遇有相關不適，應及早求醫診斷，切勿自行判斷並盲目進補，以免延誤病情甚至危及生命。