四川網約車女乘客車內排泄　司機崩潰：洗車後仍臭無法接單

四川南充一名網約車司機近日遇上「極品女乘客」，對方在乘車途中，疑直接在後座車廂內排泄，導致座椅及地氈滿佈穢物。司機事後多次清洗仍難除異味，最終自費逾千元更換整張座椅，惟至今無法接單，生計大受影響，及未能向涉事乘客索取任何賠償。
並無醉酒或身體不適異樣
內媒報道事發於周三（27日）凌晨約3時。司機陳先生表示接獲涉事女乘客訂單上車時，他已聞到一股濃烈的異味，當時以為是對方身上帶有的味道，行車途中將全車四個車窗全部打開通風。陳先生特別提到，該名乘客當時神志清醒，途中一直與男友通電話，並無醉酒或身體不適的異樣。
惟乘客下車後，車廂內的臭味依然揮之不去。陳先生停車檢查後座，驚覺座椅及腳踏墊上竟然全是排泄物，部分穢物更已滲透進座椅的縫隙深處。陳先生憶述當時情況時直呼「太噁心了」。
他隨後將車輛送往專業4S店進行深度清洗，惟異味依然殘留，甚至連朋友上車坐了數分鐘亦表示無法忍受。由於無法繼續載客營運，陳先生最終被迫花費1,000多元人民幣更換整張後排座椅，生計大受影響。
公安指屬個人糾紛不立案
陳先生事後報警求助，惟公安表示此類事件屬於個人民事糾紛，無法作刑事立案處理。他轉而聯絡網約車平台，希望透過平台尋找該名乘客索償損失，惟至今仍未有任何進展。