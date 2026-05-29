四川網約車女乘客車內排泄　司機崩潰：洗車後仍臭無法接單

四川南充一名網約車司機近日遇上女乘客在乘車途中，疑直接在後座車廂內排泄，導致座椅及地氈滿佈穢物。(網上圖片)

四川南充一名網約車司機近日遇上「極品女乘客」，對方在乘車途中，疑直接在後座車廂內排泄，導致座椅及地氈滿佈穢物。司機事後多次清洗仍難除異味，最終自費逾千元更換整張座椅，惟至今無法接單，生計大受影響，及未能向涉事乘客索取任何賠償。

並無醉酒或身體不適異樣

內媒報道事發於周三（27日）凌晨約3時。司機陳先生表示接獲涉事女乘客訂單上車時，他已聞到一股濃烈的異味，當時以為是對方身上帶有的味道，行車途中將全車四個車窗全部打開通風。陳先生特別提到，該名乘客當時神志清醒，途中一直與男友通電話，並無醉酒或身體不適的異樣。

惟乘客下車後，車廂內的臭味依然揮之不去。陳先生停車檢查後座，驚覺座椅及腳踏墊上竟然全是排泄物，部分穢物更已滲透進座椅的縫隙深處。陳先生憶述當時情況時直呼「太噁心了」。