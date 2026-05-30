內地37歲企業家拉力賽墮水坑溺斃　終年37歲遺三子女

「2026中國環塔國際拉力賽」傳出憾事。賽事組委會29日發布通告指出，雲聯車隊179號賽車於5月26日在SS8特殊賽段比賽期間發生意外事故，37歲車手張秀軍經搶救後仍不幸身亡，目前事故原因仍在調查中。
據內媒《極目新聞》報道，組委會表示，事故發生後，賽事指揮中心立即啟動應急救援機制，地面與航空救援力量同步投入救援，並將傷者送醫治療，但張秀軍最終仍宣告不治。組委會正與家屬協調善後事宜，並配合相關部門釐清事故原因。
曾參與多場相關比賽
張秀軍的弟弟張先生告訴記者，哥哥是河北唐山市雲聯供應鏈管理公司董事長，平時十分熱愛越野拉力賽事，過去也曾參與多場相關比賽。
張先生表示，事發當天下午1時15分左右，張秀軍與領航員駕車通過一處彎道時發生意外，車輛翻覆至路旁大型積水坑中。事故發生後，兩人意識仍保持清醒，並嘗試自行脫困。
不過，直到下午2時30分左右，才有其他參賽車輛經過現場發現事故車輛，隨即協助急救並通報主辦單位。工作人員之後趕抵現場展開救援，但張秀軍最終仍因溺水不幸身亡。
張先生認為，雖然哥哥事前已與主辦方簽署免責條款，但賽事單位仍負有必要的安全保障與救援責任。他質疑，事故發生後未能及時獲得救援，盼相關單位釐清整體救援流程與責任歸屬。
事故後逾1小時才被發現
據了解，張秀軍自2024年開始接觸賽車運動，雖然投入時間不長，卻展現高度熱情與投入。他曾公開表示，賽車最大的魅力就在於比賽本身，需要全心投入並享受其中。張先生透露，張秀軍身後留下3名年幼子女，分別為約10歲的兒子、5歲女兒及1歲女兒，目前家屬仍在處理後續事宜，而孩子們尚未得知父親離世的消息。
對於外界關切的救援時效與事故經過，「中國環塔國際拉力賽」組委會工作人員僅證實張秀軍不幸罹難，並表示其餘細節暫不便對外說明。
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