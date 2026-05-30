內地37歲企業家拉力賽墮水坑溺斃　終年37歲遺三子女

據內媒《極目新聞》報道，組委會表示，事故發生後，賽事指揮中心立即啟動應急救援機制，地面與航空救援力量同步投入救援，並將傷者送醫治療，但張秀軍最終仍宣告不治。組委會正與家屬協調善後事宜，並配合相關部門釐清事故原因。

「2026中國環塔國際拉力賽」傳出憾事。賽事組委會29日發布通告指出，雲聯車隊179號賽車於5月26日在SS8特殊賽段比賽期間發生意外事故，37歲車手張秀軍經搶救後仍不幸身亡，目前事故原因仍在調查中。

張秀軍的弟弟張先生告訴記者，哥哥是河北唐山市雲聯供應鏈管理公司董事長，平時十分熱愛越野拉力賽事，過去也曾參與多場相關比賽。

張先生表示，事發當天下午1時15分左右，張秀軍與領航員駕車通過一處彎道時發生意外，車輛翻覆至路旁大型積水坑中。事故發生後，兩人意識仍保持清醒，並嘗試自行脫困。

不過，直到下午2時30分左右，才有其他參賽車輛經過現場發現事故車輛，隨即協助急救並通報主辦單位。工作人員之後趕抵現場展開救援，但張秀軍最終仍因溺水不幸身亡。