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中國
出版：2026-May-30 15:45
更新：2026-May-30 15:45

中國公民傳菲律賓在囚猝死　中方要求嚴肅追究處理

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中國公民傳在菲羈押期間猝死。（圖／翻攝中國駐菲使館官網）

中國公民傳在菲羈押期間猝死。（圖／翻攝中國駐菲使館官網）

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中國日前才因抓扣中國公民一事與菲律賓交涉，現又傳出一名涉及離岸賭博案件的中國公民疑因生活條件惡劣、衛生及醫療資源不足，在移民局拘留設施內身亡，對此，中方要求菲方全面調查事件並改善羈押條件。

涉離岸博彩被羈押

據官媒《環球時報》引述中國駐菲律賓大使館消息，稱近日有不具名的中國公民通過社交媒體反映菲監獄羈押條件惡劣，衛生與醫療條件差；在押人員遣返流程繁瑣，費用高昂，甚至有中國公民在羈押期間不幸離世。該館對上述情況高度重視，迅速進行了解核實，查找確認涉事監獄。

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據菲方通報，一名涉離岸博彩被羈押的中國公民5月28日在菲移民局監獄突然離世，原因待查。中國駐菲使館即向菲方提出嚴正交涉，要求對中國公民死亡情況展開全面調查，如存在管理責任或過失，應嚴肅追究處理。同時，聯繫死者家屬，協助處理善後事宜。

使館人員日前探視鋼鐵廠64名被菲羈押的中國公民。（圖／翻攝微信公眾號「中國駐菲律賓大使館」）

使館人員日前探視鋼鐵廠64名被菲羈押的中國公民。（圖／翻攝微信公眾號「中國駐菲律賓大使館」）

涉非法採礦扣69名中國公民

此前菲律賓軍警15日在南部東米薩米斯省一間鋼鐵廠採取突擊行動，扣查69名中國公民，指該群人涉嫌從事非法採礦、未經許可零售業務，以及違反移民法規。菲律賓司法部日前作出裁定，認證據不足，應予釋放。

隨後，中國駐菲使館表態，稱中方高度重視此案，多次向菲方高層和有關部門提出嚴正交涉，要求菲方依法公正快速處理此案，不得損害中國公民合法權益，並數次派員對被羈押的中國公民進行領事探視。

據中國駐菲使館29日通報，64名被菲方羈押的中國公民已於28日晚上獲釋，另有6名中國公民在辦理獲釋手續，使館已派員赴現場照料。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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