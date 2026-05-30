中國公民傳菲律賓在囚猝死　中方要求嚴肅追究處理

中國公民傳在菲羈押期間猝死。（圖／翻攝中國駐菲使館官網）

中國日前才因抓扣中國公民一事與菲律賓交涉，現又傳出一名涉及離岸賭博案件的中國公民疑因生活條件惡劣、衛生及醫療資源不足，在移民局拘留設施內身亡，對此，中方要求菲方全面調查事件並改善羈押條件。

涉離岸博彩被羈押

據官媒《環球時報》引述中國駐菲律賓大使館消息，稱近日有不具名的中國公民通過社交媒體反映菲監獄羈押條件惡劣，衛生與醫療條件差；在押人員遣返流程繁瑣，費用高昂，甚至有中國公民在羈押期間不幸離世。該館對上述情況高度重視，迅速進行了解核實，查找確認涉事監獄。