廣東數千雞隻中暑死亡　福建民眾請求政府「介入」降溫

華南地區近日持續遭高溫天氣侵襲，多地氣溫突破攝氏36度。廣東茂名一處養雞場因不敵酷暑，數千隻雞隻疑似中暑死亡，另一頭，福建福州有民眾熱到想請政府降溫，致電市民熱線求「介入天氣」遭打回票。

綜合內媒報道，廣東近期進入高溫「燒烤」模式，多地發布高溫預警。茂名一名養雞場商家受訪時表示，雞舍雖已採取灑水等降溫措施，但面對持續飆升的氣溫仍效果有限，短時間內就有數千隻雞死亡，損失相當慘重。商家者無奈表示，即使持續灑水降溫也無法抵擋高溫侵襲，最終只能將死雞集中進行無害化掩埋處理。