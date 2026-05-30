廣東數千雞隻中暑死亡　福建民眾請求政府「介入」降溫

華南地區近日持續遭高溫天氣侵襲，多地氣溫突破攝氏36度。廣東茂名一處養雞場因不敵酷暑，數千隻雞隻疑似中暑死亡，另一頭，福建福州有民眾熱到想請政府降溫，致電市民熱線求「介入天氣」遭打回票。
綜合內媒報道，廣東近期進入高溫「燒烤」模式，多地發布高溫預警。茂名一名養雞場商家受訪時表示，雞舍雖已採取灑水等降溫措施，但面對持續飆升的氣溫仍效果有限，短時間內就有數千隻雞死亡，損失相當慘重。商家者無奈表示，即使持續灑水降溫也無法抵擋高溫侵襲，最終只能將死雞集中進行無害化掩埋處理。
違反客觀自然規律
另一方面，高溫悶熱天氣也引發部分民眾抱怨。福建省福州市12345政務服務便民熱線日前公布一宗特殊案例，一名市民因難以忍受持續悶熱天氣，向政府提出訴求，希望相關部門介入，讓福州出現降溫、降雨及大風天氣，以降低空氣濕度，徹底改善悶熱環境。
對此，福州市12345熱線回覆表示，天氣變化屬於自然現象，並非行政機關可直接干預事項。氣象部門職責僅限於天氣監測、預報與預警，無法改變或操控天氣狀態，因此該項訴求超出政府職權範圍，也違反客觀自然規律，屬於不合理訴求。
相對濕度超過60%
據悉，5月22日以來，中國南方出現了大範圍的濕熱，廣東、廣西、福建、江西、湖南等地氣溫超過34°C，相對濕度超過60%。 5月24日，副熱帶高壓控制嶺南大部，5月25日，福州迎來今年首個高溫日，較常年平均統計數據的6月6日偏早了12天。
5月27日下午，福州出現了36.7°C的氣溫配合60%的濕度、37.7°C的氣溫配合54%的濕度這樣的組合，體感溫度分別達到50.4°C、50.1°C。
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