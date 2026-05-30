上海男吹噓可引薦地鐵工作　14人誤信「白做」幾個月站務

上海一名男子在酒席上吹噓自己有能力安排地鐵站工作，沒想到竟有14人信以為真，不但依照指示「上班」數個月，還主動送煙送酒、塞紅包，希望順利錄取。直到遲遲領不到薪水，眾人才驚覺受騙報警。

據《新聞坊》報道，上海奉賢區檢察院日前公布案情，涉案男子錢某於2024年6月一次餐敘中，酒後向友人誇口表示，自己有親戚承包上海地鐵5號線相關業務，目前正在招募第三方服務人員，可以協助安排工作。

沒想到一句酒後吹牛竟被當真，包括11名退休人士及3名年輕人在內，共14人主動找上門，希望透過錢某介紹進入地鐵系統工作。面對接連上門請託的人，錢某為了維持面子，也沉迷於被眾人奉承、視為「有門路人士」的感覺，索性將謊言繼續編下去，替眾人安排所謂的「地鐵工作」。