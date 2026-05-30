上海男吹噓可引薦地鐵工作　14人誤信「白做」幾個月站務

上海一名男子在酒席上吹噓自己有能力安排地鐵站工作，沒想到竟有14人信以為真，不但依照指示「上班」數個月，還主動送煙送酒、塞紅包，希望順利錄取。直到遲遲領不到薪水，眾人才驚覺受騙報警。
據《新聞坊》報道，上海奉賢區檢察院日前公布案情，涉案男子錢某於2024年6月一次餐敘中，酒後向友人誇口表示，自己有親戚承包上海地鐵5號線相關業務，目前正在招募第三方服務人員，可以協助安排工作。
沒想到一句酒後吹牛竟被當真，包括11名退休人士及3名年輕人在內，共14人主動找上門，希望透過錢某介紹進入地鐵系統工作。面對接連上門請託的人，錢某為了維持面子，也沉迷於被眾人奉承、視為「有門路人士」的感覺，索性將謊言繼續編下去，替眾人安排所謂的「地鐵工作」。
天天對閉路電視敬禮打卡
錢某向眾人宣稱，工作內容是在上海地鐵5號線奉賢區部分車站巡查站務人員是否在崗，並協助老人、孕婦、病患及旅客搬運行李，每月薪資約6,800元人民幣（約7,875港元）。
為了增加可信度，他還精心設計一整套「入職流程」。包括要求應徵者每天上下班時，必須在地鐵站閉路電視下敬禮打卡，藉此證明出勤；之後還安排所謂的入職考試，甚至架設攝影機全程錄影，聲稱考試未通過就無法轉正。
在此期間，錢某不斷暗示工作機會得來不易，不少人為表達感謝或希望順利通過考核，陸續送上香煙、白酒、禮券及現金等禮品。
然而，14人按照指示「上班」數個月後，卻始終沒有領到承諾中的薪水。當眾人上門追問時，錢某才坦承自己根本不認識任何地鐵系統人員，也完全沒有安排工作的能力，都是他為了滿足虛榮心而編造的謊言。
判監6個月緩刑1年
受害人得知真相後立即報警。警方調查發現，錢某藉由假工作機會共騙取21條香煙、6瓶白酒、3,500元人民幣（約4,053港元）現金及價值1000元人民幣（約1,158港元）的消費卡。
案發後，錢某退還部分財物、補償部分薪資損失，並取得部分被害人諒解。檢方認為，其行為已構成詐欺罪，依法提起公訴。法院審理後判處有期徒刑6個月、緩刑1年，並處罰金4,000元人民幣（約4,633港元）。
案件曝光後迅速在網上引發熱議，不少網友直呼案情荒唐離奇，簡直像電影劇本；也有人感嘆，部分受害人因相信「走後門」就能獲得高薪工作，最終反而落入詐騙陷阱。
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