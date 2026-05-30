河南百萬網紅狗狗被盜賤賣屠宰　飼主崩潰「絕不和解」

河南百萬網紅狗狗被盜走賤賣屠宰 飼主：絕不和解

河南省商丘市一隻擁有百萬粉絲、陪伴主人8年的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，遭陌生男女帶走後轉賣給狗販，最終遭宰殺，引發大批網友憤怒。飼主郭先生表示，將堅持追究法律責任，不接受和解。

綜合內媒報道，郭先生是一名旅遊自駕部落客，多年來帶著愛犬「鋤頭」四處旅行，透過記錄「一人一狗」的旅途生活，在社交平台累積超過百萬粉絲，也讓「鋤頭」成為不少網友熟悉的網紅犬。

懸賞5000元尋犬未果

郭先生表示，5月11日當天，父親帶著「鋤頭」到農田工作，當時狗狗守在停放路邊的車輛旁。不料過了一段時間後，父親呼喚愛犬卻遲遲未見蹤影，家人遍尋不着後報警處理，並懸賞5,000元人民幣（約5,791港元）尋狗。