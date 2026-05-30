河南百萬網紅狗狗被盜賤賣屠宰　飼主崩潰「絕不和解」

河南省商丘市一隻擁有百萬粉絲、陪伴主人8年的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，遭陌生男女帶走後轉賣給狗販，最終遭宰殺，引發大批網友憤怒。飼主郭先生表示，將堅持追究法律責任，不接受和解。
綜合內媒報道，郭先生是一名旅遊自駕部落客，多年來帶著愛犬「鋤頭」四處旅行，透過記錄「一人一狗」的旅途生活，在社交平台累積超過百萬粉絲，也讓「鋤頭」成為不少網友熟悉的網紅犬。
懸賞5000元尋犬未果
郭先生表示，5月11日當天，父親帶著「鋤頭」到農田工作，當時狗狗守在停放路邊的車輛旁。不料過了一段時間後，父親呼喚愛犬卻遲遲未見蹤影，家人遍尋不着後報警處理，並懸賞5,000元人民幣（約5,791港元）尋狗。
事發時人在土耳其旅行的郭先生得知消息後，立即中斷行程返國尋找愛犬。他調閱閉路電視畫面發現，一對騎乘電動車的男女在一處偏僻路段，將「鋤頭」強行抱上車後帶離現場。
經過多日追查，郭先生於5月26日在其他村莊找到涉嫌帶走狗隻的男子，並在警方陪同下上門了解情況。對方辯稱，誤以為「鋤頭」是流浪狗，因此以一公斤8元人民幣（約9.3港元），總價180元人民幣（約208港元）價格轉賣給狗販。
180元轉賣給狗販
然而更令人心碎的是，郭先生隨後聯繫收購犬隻的狗販，對方坦承「鋤頭」早在5月14日便已遭宰殺。得知消息後，郭先生情緒崩潰，直言自己氣得全身發抖，完全無法接受陪伴多年的夥伴竟落得如此下場。
當地派出所證實，警方已針對此案立案調查。郭先生則表示，將蒐集相關證據，證明邊境牧羊犬的市場價值，以及「鋤頭」作為網紅犬所具有的商業價值，希望依法追究相關人士責任。
郭先生指出，若警方認定財產損失金額達到刑事立案標準，偷狗及轉賣行為恐涉及刑事犯罪。他強調，自己不會接受任何形式的和解，希望透過法律途徑為愛犬討回公道。
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