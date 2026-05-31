湖南氫氟酸貨車發生追撞致「化骨水」外洩　當局急封路疏散

湖南省衡陽市南岳區昨日（5月30日）上午發生危險化學品外洩事故。一輛載運氫氟酸的貨車在行經衡山路高速連接線高架橋附近時，因追撞事故導致罐體受損並出現洩漏。當局緊急封閉部分路段、疏散周邊居民，並啟動應變機制進行處置，目前暫無人員傷亡傳出。

據《新華社》引述南岳區應急管理局通報，事故發生於當日上午7時24分，地點位於南岳鎮X051衡山路高速連接線高架橋紅綠燈路口。一輛由江西九江運往湖南衡陽的氫氟酸槽罐車發生追尾，造成車上載運的危險化學品外洩。