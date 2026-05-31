湖南氫氟酸貨車發生追撞致「化骨水」外洩　當局急封路疏散

湖南省衡陽市南岳區昨日（5月30日）上午發生危險化學品外洩事故。一輛載運氫氟酸的貨車在行經衡山路高速連接線高架橋附近時，因追撞事故導致罐體受損並出現洩漏。當局緊急封閉部分路段、疏散周邊居民，並啟動應變機制進行處置，目前暫無人員傷亡傳出。
據《新華社》引述南岳區應急管理局通報，事故發生於當日上午7時24分，地點位於南岳鎮X051衡山路高速連接線高架橋紅綠燈路口。一輛由江西九江運往湖南衡陽的氫氟酸槽罐車發生追尾，造成車上載運的危險化學品外洩。
事故發生後，衡陽市立即啟動應急響應機制，市、區兩級政府主要官員趕赴現場指揮，並組織消防、應急管理、環保及相關專家展開搶險作業。當局同步封閉事故路段部分車道，疏散周邊居民，並持續進行空氣與環境監測，以防污染擴散。
官方表示，截至目前為止，尚未收到傷亡報告，事故原因及洩漏規模仍在進一步調查中。
氫氟酸若接觸人體後可能侵蝕骨骼
外洩物質氫氟酸（Hydrofluoric Acid）具有高度危險性。氫氟酸為氟化氫氣體溶於水後形成的無色透明液體，帶有刺激性氣味，除具有強烈腐蝕性外，還能穿透皮膚深入人體組織。
專家指出，氫氟酸危險程度甚至高於一般常見的硫酸與鹽酸，不僅可腐蝕金屬與玻璃，接觸人體後更可能侵蝕骨骼及深層組織，因此被稱為「化骨水」。若吸入高濃度氫氟酸蒸氣，還可能造成呼吸道損傷、肺水腫甚至危及生命。
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