困𨋢｜2女童被困2小時 按急緊求救掣50次被保安誤當「惡作劇」

浙江杭州兩名年僅9歲的女童近日在升降機故障後受困近兩個小時，期間不斷按壓緊急求救按鈕近50次，卻被保安以為是惡作劇，遲遲不作救援。家長查看閉路電視後情緒崩潰，痛批物業管理失職。事件曝光後，物業公司已公開致歉，並宣布開除當值保安。 據《1818黃金眼》報道，困𨋢女童父親張先生表示，5月23日女兒與另一名同齡孩童搭乘升降機時，因設備故障困𨋢近兩小時。二人在密閉空間內輪流按緊急求救掣，最少按了35至50次之多，但救援遲遲未出現。

另一名孩童家長欒女士看完閉路電視後忍不住落淚。她表示，兩個孩子在困𨋢期間想盡各種方法求救，「該想的辦法都想了，該做的事情都做了」，長時間處於高溫及緊張環境下，兩人的頭髮和衣服都被汗水沾濕。 家長聯絡維修人員救出二人 張先生指出，確認孩子困𨋢後，最後是由家長聯絡升降機維修人員到現場，才順利將兩名孩童救出。

更讓家長難以接受的是，事發升降機距離社區物業消控中心僅數米之遙，雙方幾乎只有一牆之隔。家長質疑，孩子多次透過升降機緊急系統求助，為何始終未能獲得及時回應。 根據家長說法，當值保安曾接到孩子的求救通話卻誤以為是惡作劇，不僅沒有立即處理，甚至還告訴孩子「不要再按升降機玩了」，導致救援時間遭到延誤。 當值保安被辭退 對此，物業公司回應表示，經查看閉路電視及相關紀錄後發現，困𨋢期間當值保安共接聽三次求救訊號，但因通訊質素不佳，加上接聽設備話筒問題，導致後續警報訊號無法傳送至監控中心。物業公司已公開致歉，並坦承管理上存在疏失。公司表示，已辭退當天當值的人員，並立即展開全員緊急應變教育訓練。