天涯社區關閉3年重開　內地網上論壇擁抱AI「進化」

根據天涯社區昨發布的公告，自昨日起，平台正式啟用「tianya.net」域名，並將分階段恢復歷史資料與社區功能。官方表示，因相關原因，原有的「tianya.cn」域名暫時無法使用，目前資料遷移工作仍待完成相關審批程序，預計整體數據恢復將於6月內完成，互動功能也將在確保資料安全與合規的前提下逐步開放。

曾被譽為內地網路論壇黃金時代象徵的「天涯社區」，停擺超過3年後正式回歸，昨日(6月1日）天涯社區啟用全新網域重新開放訪問，消息一出立刻引爆懷舊熱潮，大批舊會員湧入打卡，感嘆「青春回來了」。

天涯社區在公告中表示，「你寫的那些帖子、你認識的那些朋友、你收藏的那些好文都還在。」並強調，天涯的回歸並非單純復古，而是面向AI時代的一次進化。

網民感動：青春回來了

重啟首日，不少網友成功登入久違的帳號，並在論壇發文紀念，有人興奮寫下，「都回來啦！路過打卡復活第一天。」也有人感性表示，「帶著不再年輕的年紀，帶著被生活磨過的稜角，帶著沒變的80後情懷，回到這個熟悉又陌生的地方。當年的ID還在，當年的帖子還在，當年的天涯，也還在。」

創立於1999年的天涯社區，曾是中國最具影響力的BBS論壇之一，孕育出無數網路名人、熱門話題與經典文章。從時事評論、文學創作到都市傳說與娛樂八卦，都曾在天涯掀起廣泛討論，被視為中國網路文化的重要發源地之一。