廣州女讀清華創業做紋眉 月入10萬吸香港等大灣區客

廣州一名90後女孩Yoyo雖然擁有中國傳媒大學學士、清華大學美術學院碩士頂尖學歷，惟去年選擇轉職，於北京創業成為一名紋眉師，又常回廣州服務大灣區客戶，去年其故事一度上了微博熱搜，被網民質疑浪費學歷。時隔一年，Yoyo分享最高峰時月入高達10萬元（人民幣，下同）。她指大灣區一小時生活圈的通勤便利為她帶來大量客源，客人除了廣州本地人，還有香港、深圳、東莞等，「大家一小時就能到，所有事情都變得更高效、便利。」

《廣州日報》報道，在廣州出生和長大的Yoyo在廣州及北京各經營一家小型工作室。她親自兼顧運營、客服及課程開發，一個人挑起團隊重擔，不時坐高鐵來往兩地。她指收入最好時一個月能達到10萬元。然而，低谷時月收入也會跌至兩三萬元。 她坦承創業初期，母親極不諒解，認為獨女工作浪費學歷及不夠體面，幸獲父親無條件支持。經過一年的實踐，母親不再視紋眉為「低端行業」，甚至會主動到工作室幫忙打掃衛生，也關心她工作累不累，客人會不會為難。

學校見識到眼界 無法用金錢衡量 面對外界質疑「清華碩士學歷白費了」，Yoyo指出本科在中國傳媒大學就讀戲劇影視美術專業，以及在清華深造經歷，讓她更關注美的基本原理，也成為她的核心競爭力，「我會和客人聊天，了解他們的職業、喜好、平時怎麼穿、是否喜歡化妝，再綜合判斷。」她認為在學校見識到的眼界無法用金錢衡量，只要每一步都走得快樂，就已經足夠，「學歷更像一把萬能鑰匙，幫我打開不同世界的大門。既然給了我這把鑰匙，我就不該把自己束縛在一個地方。」

Yoyo選擇在廣州創業，認為是充滿鬆弛感，「花10塊錢也能吃一碟好吃的腸粉」，同時創業成本極低，租工作室不需要花很多錢。同時，大灣區的高效便利為她帶來了源源不絕的客源。客人除了廣州本地人，還有從香港、深圳、東莞、佛山專程跨城過來的客戶，認為大灣區一小時生活圈讓所有事情都變得更有效率，「大家一小時就能到，所有事情都變得更高效、便利。」 同時Yoyo也透露，顧客不乏成功的創業者與企業家，做直播的客人分享行業狀況，做稅務的客人提醒她創業風險。她坦言「不需要特意去經營關係，工作閒聊三個小時，我就學到了別人的成功經驗。」