雲南好去處｜撫仙湖傳說添神秘感 水下古城的真相是？

雲南玉溪撫仙湖 高原上的藍寶石 撫仙湖坐落於雲南玉溪市境內，總面積212平方公里，是雲南第三大湖，也是第一深水湖泊，最深處達155米，平均水深約87米，在當地享有盛名。 這片湖水格外清澈，水質優秀，屬國家Ⅰ類水質，更被列為國家戰略水資源儲備庫。 從高空俯瞰，撫仙湖如同一塊晶瑩透亮的藍寶石，因而又有「高原上的藍寶石」的美譽。晴天時，湖面波光粼粼，山影倒映水中，風光清新而治愈，成為無數遊客心馳神往的度假勝地。 撫仙湖不僅風景出眾，水域遼闊，水深可觀，整體環境幽靜而壯美。但真正讓它超越一般觀光湖泊、披上傳奇色彩的，是流傳已久的水下古城傳說。

俞元城還是古滇國？ 撫仙湖的水下古城究竟是？ 在雲南，自古流傳着一首民謠：「石龍對石虎，黃金二萬五。誰解其中謎，可買澄江半個府。」這段歌謠所描述的正是有關撫仙湖的水下傳説。 相傳，撫仙湖底下沉沒着一座千年古城，傳言城內藏有數不盡的珍寶，千百年來始終無人尋獲，為這片湖水添上了濃厚的傳奇色彩，直至 1992年，這則古老傳聞才得到「證實」。 當年，一位名叫耿衛的潛水愛好者在撫仙湖東北岸水域潛水時，意外發現了大量散落在湖底的規整石塊，疑似人工建築遺迹。