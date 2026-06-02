美艷「泰女」赴台賣淫　警查護照始知為40歲男子

警方調查指出，該名泰籍男子名為Surachai，本月19日以觀光身份赴台後，隨即被安排至汐止地區的隱密套房接客。由於Surachai在泰國已動過變性手術切除性器官，加上其留著一頭長髮、皮膚雪白且雙腿修長，全程輕聲細語，外表亮麗與正常女子毫無二致，導致許多上門的「尋芳客」皆未能察覺異狀，甚至還在相關論壇推薦。

已與多人交易 「尋芳客」恐未察覺異狀

警員上周三（5月27日）扮成嫖客與發文者聯繫，相約見面，當場逮捕一名40歲「泰國女子」。當時放蛇警也沒察覺異狀，不少嫖客也不清楚其真實身份，惟將其帶回警局後，經查驗護照才發現其真實身份是男人，對方已於台灣在多人進行賣淫。警方現場查扣避孕套及潤滑液等證物，詢後按法規對其罰款3萬元新台幣（約7,800港元）以下。