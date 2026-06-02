隔夜飯致炒飯綜合症 廣東漢器官衰竭險死（示意圖，非涉事圖片）

廣東江門一名50歲陳姓男子日前將冷藏數天的冷飯煮成炒飯食用，進食後不久便出現劇烈腹痛、腹瀉及呼吸困難等症狀，送院時已陷入嚴重休克，心臟、肝臟及腎臟等多個器官功能衰竭，被送入深切治療部（ICU）搶救，幸經治療後成功脫離險境。

「蠟樣芽孢桿菌」引發食物中毒 據《央視新聞》報道，醫生檢查發現，陳男罹患的是由「蠟樣芽孢桿菌」（Bacillus cereus）引發的食源性疾病。由於這類細菌常出現在室溫放置過久的米飯、炒飯等澱粉類食物中，因此相關食物中毒案例也被稱為「炒飯綜合症」（Fried Rice Syndrome）。 醫學資料指出，蠟樣芽孢桿菌可產生兩種不同毒素，分別造成嘔吐型與腹瀉型中毒。 其中，嘔吐型毒素常存在於米飯、麵條、薯仔等澱粉類食品中，且具有高度耐熱特性，即使超過120℃高溫環境下仍可能存活相當時間。患者通常在進食後30分鐘至6小時內出現噁心、嘔吐等症狀，嚴重時甚至可能損害肝臟功能，引發多重器官衰竭。

至於腹瀉型毒素則會造成肚痛與腹瀉，潛伏期約2至36小時，相較之下較容易透過充分加熱破壞毒素活性。

專家建議熟食勿室溫放超過2小時 食物安全專家提醒，蠟樣芽孢桿菌最容易在20℃至45℃環境中大量繁殖，而電飯煲保溫功能雖能維持溫度，但若保溫時間過長，仍可能增加細菌繁殖風險。因此不少營養師建議，熟食不要在室溫下放置超過2小時，電飯煲保溫時間也不宜過久。 若白飯或熟食未能立即食用完畢，應盡快分裝放入保鮮盒或保鮮袋，待溫度稍降後冷藏或冷凍保存，並在短時間內食用完畢。 專家也提醒，即使食物外觀看起來沒有異味、變色或發霉，也不代表完全安全。尤其夏季氣溫偏高，米飯、麵食及豆製品等高澱粉食物更容易成為細菌滋生溫床，民眾切勿掉以輕心。