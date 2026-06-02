內地綜藝節目《這是我的西遊2》近日陷入爭議。有網友發現，節目部分車內畫面中，多名嘉賓或藝人身上的安全帶疑似透過後製特效補上，相關話題迅速登上微博熱搜，引發外界質疑節目組是否存在未依規定繫安全帶的情況。 網民比對指出，在5月29日播出的《這是我的西遊2》第一集節目中，多名藝人乘車時畫面出現不自然現象。畫面中的安全帶顏色偏淡、線條僵硬，與座椅安全帶卡扣連接位置模糊不清，被質疑是後製電腦合成，因此被網友稱為「PS安全帶」。

疑只有嚴浩翔佩戴安全帶 從網路流傳截圖可見，部分嘉賓身上的安全帶與車內光影及人物動作呈現不同步情況，而全車僅嚴浩翔本身有佩戴安全帶的畫面，與被質疑的鏡頭形成鮮明對比。 還有網友進一步發現，在綜藝節目《奔跑吧》2024年播出的畫面中，就有嘉賓未繫安全帶，節目組後製改圖加上扣安全帶效果。當時，此事也曾引發輿論熱議。所以，此番「一車安全帶全是P上去的」也被網友調侃為「第2個P安全帶的節目出現了」。 事件曝光後，相關話題迅速引發熱議，不少網友批評若節目確有後製補救情況，不僅涉及公共安全示範問題，也可能向年輕觀眾傳遞錯誤觀念。截至目前，節目製作單位尚未針對相關質疑公開回應。

交管局回應：安全容不得自欺欺人 據悉，《中華人民共和國道路交通安全法》規定，汽車行駛期間，駕駛者及所有乘車人士均應依法使用安全帶，其中也包括後座乘客。近年中國各地執法單位持續加強後排乘客繫安全帶的宣導與取締力度。 針對事件持續延燒，公安部交通管理局6月1日晚間透過官方微博發聲，稱「安全不是做樣子給別人看，安全更容不得自欺欺人！對數量客觀的粉絲、受眾而言，明星、綜藝節目的示範作用不可小覷，更應在涉及公共利益、公共安全的問題上嚴格以身作則，嚴格遵守法律法規，嚴格守住安全底線」。