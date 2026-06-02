瑞幸聯乘活動公仔掛件串錯字 「Hello Kitty」變「Heelo Kitty」

瑞幸咖啡最近於內地與Hello Kitty聯乘推出周邊產品，被發現標籤串錯字出現低級錯誤，由「Hello Kitty」變成「Heelo Kitty」。(網上圖片)

瑞幸咖啡最近於內地與Hello Kitty聯乘推出周邊產品，被發現標籤串錯字的低級錯誤，由「Hello Kitty」變成「Heelo Kitty」。瑞幸咖啡官方客服表示確實有一批貨出現了這個問題，「消費者可以提供下單手機號，我們這邊聯絡下單門店幫忙更換一個新的。如果門店如果沒貨，可以直接申請退款整單商品。」

內地多名網民6月1日在社交平台發帖，指瑞幸咖啡與Hello Kitty的聯名限定周邊，產品標籤出現拼錯字的低級錯誤，將家傳戶曉的「Hello Kitty」IP（品牌創建獨特角色的方式），寫錯為「Heelo Kitty」。 據了解，瑞幸這次聯乘活動，推出的「Hello Kitty」周邊產品，包括毛公仔掛件、手機掛鏈、紋身貼紙、馬克杯、徽章等。據悉，此次涉事產品主要為一款毛公仔掛件，是瑞幸「指定雙杯套餐」（售價59.9元）的贈品，從網民曬出「Heelo Kitty」毛公仔掛件的地域看，分別涉及遼寧、河北、黑龍江、湖北、江蘇等地。但亦有廣東、北京、天津等地也有網民曬出印字正確的版本。

針對此次拼寫錯誤事件，瑞幸咖啡客服指，已將情況反饋給相關部門，將由專人進行答覆。同時，遇到相關問題的消費者也可以致電瑞幸反饋，瑞幸會進行核實處理。