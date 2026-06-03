佛山公務員遭公審 街頭擺易拉架印「一腳踏兩船玩弄感情」

廣東省佛山市一名公務員近日捲入桃色風波，一名女子疑因感情糾紛，竟將印有指控內容的巨型易拉架，直接搬到佛山市財政局大門外，公開指控其「腳踏兩條船、玩弄女性感情」

綜合內媒報導，網傳畫面顯示，一幅超過2米高的易拉架，豎立在佛山市財政局門口，上面列有這名黃姓男子相關資訊及感情糾紛內容，痛罵他「人渣」等。消息隨後在數百人的微信群組內擴散，不少網民熱議「感情糾紛竟直接鬧到工作單位」。

廣東省佛山市一名公務員近日捲入桃色風波，一名女子疑因感情糾紛，竟將印有指控內容的巨型易拉架，直接搬到佛山市財政局大門外，公開指控其「腳踏兩條船、玩弄女性感情」，照片曝光引熱議。

局方強調屬誹謗

針對事件，佛山市財政局本月2日證實，黃男確為該局去年招錄的公務員，而擺放易拉架的事件發生於本月1日。但財政局強調，「相關說法與事實嚴重不符，屬於誹謗。」這名工作人員透露，涉事女子曾透過信訪管道反映情況，財政局相關部門已經針對有關內容進行調查核實。

對於外界質疑黃男的感情狀況，財政局紀檢部門人員表示，黃男目前未婚，與爆料女子都是剛畢業不久的大學生，雙方在感情問題上的處理方式確實不夠成熟。