男子買34樓住宅苦等13年未收樓 開發商：只准建32層

陝西西安一名沈姓男子13年前購買預售屋，簽約時選定「34樓」住宅，未料建案完工後才被告知整棟大樓最高僅蓋到32樓，自己購買的房屋根本不存在。更離譜的是，儘管他申請退款、提起仲裁並獲勝訴，至今仍未拿回全部款項與賠償金。

《華商報》報道，沈先生2013年在西安「加貝花園」建案購買一戶約89平方公尺住宅，總價約23.5萬元人民幣，並支付11.77萬元人民幣頭期款。合約載明房號為「12棟B單元34樓3401室」，原定2015年5月前交屋。

然而建案施工進度一再延宕，直到2017年開發商才通知交屋，同時告知12號樓實際只興建到32樓，原本出售的33樓、34樓根本不存在。開發商一度提出退款或改購其他樓層方案，但沈先生表示，等到自己決定改買32樓房屋時，卻被告知房源已售出，只能申請退款。