5個月大嬰兒千度近視 醫生：和父母有關

《上觀》新聞報導，負責接診的西安市兒童醫院眼科主任林萍受訪指出，高度近視通常是指近視超過600度，不僅會造成視力模糊，更可能增加視網膜剝離、白內障及青光眼等眼疾風險。研究顯示，兒童高度近視與遺傳因素關聯密切，尤其當父母其中一方近視超過600度，或雙方皆有高度近視時，孩子罹患高度近視的風險將顯著提高。

陝西西安近日出現罕見案例，一名僅5個月大的男嬰經眼科檢查後，竟被診斷出高達1000度近視，讓醫生也相當震驚。醫生提醒，高度近視具有明顯遺傳傾向，若父母本身為高度近視患者，應提高警覺，及早安排孩子接受眼部檢查，避免錯失黃金治療與管理時機。

醫學研究指出，若父母雙方皆為高度近視患者，子女未來發展成高度近視的機率可達30%至50%，遠高於一般族群。即使父母近視度數僅200至400度，孩子罹患近視的風險仍高於父母視力正常的家庭。因此，醫師建議，當父母近視達400度以上時，就應開始重視孩子的視力管理與定期檢查。

目前研究已發現多個與高度近視相關的基因位點，其中以MYP系列基因最受關注。這些基因與眼球發育、視網膜功能及鞏膜結構重塑有關，可能影響眼軸異常增長，進而導致高度近視發生。