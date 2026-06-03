27歲男按摩店「正骨」遭重創 頸椎一下「咔咔」聲 胸部以下即失知覺

內地江蘇揚州一名27歲男子，日前因長期頸部不適前往按摩店接受「正骨」服務，期間被大力扳動頸椎，他瞬間失去胸部以下知覺，情況一度危急。
內媒報道，該名男子因長期久坐辦公，令頸部痠痛反覆發作，他平日多數靠貼藥布及食止痛藥止痛。直至近日聽聞當地某按摩店標榜「正骨療效明顯」，便前往一試。
據報在「正骨」過程中，事主被技師大力扭動頸部，發出一下清脆的「咔咔」聲響。他隨即感到劇烈疼痛，不久更出現胸口以下完全喪失感覺的狀況，即使用力掐捏亦不痛不癢，出現明顯癱瘓徵象。家人見狀，立即將他送往揚州大學附屬醫院京滬高級醫學中心急救。
頸椎第3至4節椎間盤急性突出
醫生檢查後發現，事主頸椎第3至第4節間的椎間盤，出現急性突出甚至脫出，並已壓迫脊髓神經，導致急性損傷；若不及時處理，極可能導致終身殘疾。
脊柱外科團隊隨即為事主進行顯微鏡輔助下的頸椎前路微創手術，將突出髓核移除，並盡量保護脊髓與周邊神經。手術後翌日，患者可配戴頸托下床活動，身體麻木情況逐步改善。
專家強調脊椎屬結構精密，胡亂扭動可能造成椎間盤脫出或脊髓損傷，後果嚴重；民眾隨著長時間低頭與使用電子產品，頸腰椎問題日益年輕化，若輕微痠痛可透過正規按摩、熱敷或復健改善。