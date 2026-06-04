蘇州廢品回收廠爆炸升起數十米蘑菇雲　2人灼傷（有片）

江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮一處廢品回收倉庫昨日（6月3日）中午發生火災及爆炸，現場濃煙竄天，多次爆炸造成周邊建築不同程度受損。官方通報指出，事故共造成2人燒燙傷送醫，目前均無生命危險。

消防滅火途中突爆炸

網路流傳多段影片顯示，爆炸現場騰起數十米高灰色蘑菇雲，幾公里外都清晰可見，甚至有一股衝擊波衝進眼鏡店內，將門簾掀開，桌上東西被撞到地上。另一段影片則是消防人員正向一輛起火貨車滅火，期間倉庫一側車間突然爆炸，強大衝擊波迫使消防員緊急撤離。從畫面可見，爆炸後現場火光竄出，大量濃煙迅速升空。