蘇州廢品回收廠爆炸升起數十米蘑菇雲　2人灼傷（有片）

江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮一處廢品回收倉庫昨日（6月3日）中午發生火災及爆炸，現場濃煙竄天，多次爆炸造成周邊建築不同程度受損。官方通報指出，事故共造成2人燒燙傷送醫，目前均無生命危險。
消防滅火途中突爆炸
網路流傳多段影片顯示，爆炸現場騰起數十米高灰色蘑菇雲，幾公里外都清晰可見，甚至有一股衝擊波衝進眼鏡店內，將門簾掀開，桌上東西被撞到地上。另一段影片則是消防人員正向一輛起火貨車滅火，期間倉庫一側車間突然爆炸，強大衝擊波迫使消防員緊急撤離。從畫面可見，爆炸後現場火光竄出，大量濃煙迅速升空。
綜合傳媒報道，事故地點位於蘇州市吳中區甪直鎮全民健身廣場附近。附近居民表示，現場先後傳出3次爆炸聲響，周邊住宅及商鋪出現窗戶玻璃碎裂、天花板掉落等情況。
一名居住在事發地附近的居民表示，爆炸威力不小，家中窗戶全部被震碎，幸沒有造成人員傷亡。迎賓路上一家商鋪店主則指出，店面玻璃受到波及破損，目前已完成初步清理並恢復正常營業。
事故發生後，消防、應急管理等部門迅速趕赴現場展開救援與處置工作。蘇州市應急管理局證實確有爆炸事故發生，相關部門正調查事故原因。
火勢已完全撲滅
甪直鎮人民政府於當日下午5時31分發布情況通報表示，當天11時54分，當地一間廢品回收倉庫發生火災，消防救援力量接報後立即趕赴現場，目前火勢已完全撲滅，未造成外部環境污染。
官方經多輪排查確認，事故共造成2人灼傷，傷者已送往醫院接受治療，均無生命危險。至於火災及爆燃發生的具體原因，相關部門仍在進一步調查中。
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2026年6月3，苏州市甪直古镇区域，某工厂上午开始发烧重大火灾。— RobinSeun_维京黑船 (@RobinSeun) June 3, 2026
下午2点30分左右，消防救火时，发生重大爆炸。 pic.twitter.com/41q5O9WTOQ
蘇州化工廠爆炸，蘑菇雲直上九宵。 pic.twitter.com/Zj8v8g89mM— 0 (@lammichaeltw) June 4, 2026
苏州甪直古镇发生爆炸，方圆15公里都听到，爆炸的威力堪比小型核弹！一网友称：我在店里，10斤重的玻璃奖杯炸下来，逃过一劫，命大！具体原因不明…… pic.twitter.com/whRz6o7l2W— 老司机 (@h5LPyKL7TP6jjop) June 3, 2026