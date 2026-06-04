內地多間名校涉論文造假　北大教授饒毅：中國學術不端創世界紀錄(有片)

著名生物學家、北京大學終身講席教授饒毅5月一段講座影片熱傳，他提到，中國在科學論文數量上已穩居世界前兩名，發展速度創造世界歷史紀錄，但學術不端方面同樣創造世界紀錄。

內地網紅「耿同學」近期接連舉報同濟大學、中山大學、南開大學等多所重點高校的教授團隊學術論文涉嫌造假問題，引發內地教育界關注，著名生物學家、北京大學終身講席教授饒毅5月一段講座影片熱傳，他提到，中國在科學論文數量上已穩居世界前兩名，發展速度創造世界歷史紀錄，但學術不端方面同樣創造世界紀錄。

綜合媒體報道，饒毅5月11日於寧波東方理工大學科技講座發表《中國科學何處去》演講，這場講座既有對中國科研發展20餘年歷程的親歷回望，也有著對行業積弊的犀利直言，迅速引發學界、教育界的廣泛熱議與深度思考。

影片中，饒毅指中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界上也是空前，希望這種情況可以絕後。他回顧歷史，英法百年前少量學術不端，且皆成歷史醜聞，美國在科學上升期也未出現大規模舞弊。