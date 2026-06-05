17歲少女搓肚太用力致黃體破裂　腹腔出血逾千毫升險死

洗澡時簡單搓個肚子，竟差點釀成致命危險？湖南長沙一名17歲少女小鄒（化名）日前在宿舍洗澡時，順手用力揉搓下腹部，竟導致黃體破裂，腹腔大出血超1000毫升。

下腹劇痛誤以為經痛

小鄒洗澡就有搓洗身體習慣，日前洗澡後右下腹突然出現撕裂般劇痛，她以為只是一般經痛，沒想到愈來愈痛重，還伴隨頭暈、心悸、冒冷汗及噁心嘔吐等症狀，緊急送院後才發現竟是黃體破裂導致腹腔大出血。

據醫生表示，小鄒到院時腹痛劇烈，經婦科團隊檢查及超音波評估後，發現腹腔內已有大量積液，進一步確診為黃體破裂合併腹腔內出血，出血量超過1000毫升，若未及時處理，可能因失血性休克危及生命。醫療團隊隨即安排緊急手術，修補破裂的黃體並完成止血，小鄒術後恢復良好，目前已脫離危險。