17歲少女搓肚太用力致黃體黃體破裂　腹腔出血逾千毫升險死

洗澡時簡單搓個肚子，竟差點釀成致命危險？湖南長沙一名17歲少女小鄒（化名）日前在宿舍洗澡時，順手用力揉搓下腹部，竟導致黃體破裂，腹腔大出血超1000毫升。
下腹劇痛誤以為經痛
小鄒洗澡就有搓洗身體習慣，日前洗澡後右下腹突然出現撕裂般劇痛，她以為只是一般經痛，沒想到愈來愈痛重，還伴隨頭暈、心悸、冒冷汗及噁心嘔吐等症狀，緊急送院後才發現竟是黃體破裂導致腹腔大出血。
據醫生表示，小鄒到院時腹痛劇烈，經婦科團隊檢查及超音波評估後，發現腹腔內已有大量積液，進一步確診為黃體破裂合併腹腔內出血，出血量超過1000毫升，若未及時處理，可能因失血性休克危及生命。醫療團隊隨即安排緊急手術，修補破裂的黃體並完成止血，小鄒術後恢復良好，目前已脫離危險。
月經來前一周是「黃體破裂」高危期
醫生指出，黃體是女性排卵後由卵巢形成的暫時性組織，主要功能是分泌黃體素，為受孕及胚胎著床做準備。由於黃體內部血管豐富、組織較脆弱，當受到外力擠壓或腹壓突然增加時，就有可能發生破裂出血。
醫生提醒，黃體破裂常發生於月經來潮前約一周左右的黃體期，此時黃體發育最成熟，也是最容易出現破裂的階段。除了腹部遭受撞擊外，劇烈運動、性行為、用力排便、劇烈咳嗽、打噴嚏，甚至情緒激動等情況，都可能成為誘發因素。
醫生強調，黃體破裂常被誤認為經痛、腸胃炎或盲腸炎，但若延誤診治，嚴重時可能導致大量內出血甚至休克，切勿輕忽身體發出的警訊。
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