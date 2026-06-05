海上漂流7日靠生食小螃蟹奇蹟獲救 廣西漢大難不死

真人版《少年PI的奇幻漂流》上演，廣西一名秦姓男子在海邊散步時意外跌落水，在海上漂流了7日6夜，才被漁民救起，奇蹟生還。

事件發生在5月27日，39歲的廣西遊客秦先生在海口海邊散步，不慎落水被沖入海中。從未在海裡遊過泳的他沒有任何救生設備，從海口一路漂到了澄邁。秦男回憶，落水當晚風大浪大，不懂在海裡游泳的他越漂越遠，沒人聽見他呼救，手機也被沖走，無法對外求援。

而在海上載浮載沉時，幸好有一個浮標漂過，秦男得以爬上去休息，肚子餓了就抓小螃蟹生吃，總共吃了近80隻。就這樣在海上漂了幾天後，秦男嚴重體力透支，後期甚至產生幻覺。