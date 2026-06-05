海上漂流7日靠生食小螃蟹奇蹟獲救　廣西漢大難不死

真人版《少年PI的奇幻漂流》上演，廣西一名秦姓男子在海邊散步時意外跌落水，在海上漂流了7日6夜，才被漁民救起，奇蹟生還。
事件發生在5月27日，39歲的廣西遊客秦先生在海口海邊散步，不慎落水被沖入海中。從未在海裡遊過泳的他沒有任何救生設備，從海口一路漂到了澄邁。秦男回憶，落水當晚風大浪大，不懂在海裡游泳的他越漂越遠，沒人聽見他呼救，手機也被沖走，無法對外求援。
而在海上載浮載沉時，幸好有一個浮標漂過，秦男得以爬上去休息，肚子餓了就抓小螃蟹生吃，總共吃了近80隻。就這樣在海上漂了幾天後，秦男嚴重體力透支，後期甚至產生幻覺。
獲救時出現幻覺 以為獲邀去吃飯
在他苦撐了7天後，終於遇見兩位澄邁橋頭鎮漁民獲救，他表示在獲救當下仍出現幻覺，以為朋友要帶他去吃飯，但伸手抓住的其實是漁民遞過來的木棍。上船後才清醒過來，感到無比激動。秦男送院後雖然全身被烈日曬到流膿，幸沒有生命危險。
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😭A man drifted at sea for seven days and six nights after falling into the sea from Haikou to Chengmai and survived. When rescued, he had a deep tan and many festering wounds. He survived by eating raw small crabs. Unable to swim, he tried every possible method to stay alive.… pic.twitter.com/cdr2If8QFt— China News 中国新闻网 (@Echinanews) June 5, 2026