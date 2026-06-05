澳門司警搗破賣淫集團　拘26人包括現役警員及退休司警

澳門司警偵破一個操控賣淫的犯罪集團，拘26人包括現役治安警及退休司警。(澳廣視)

澳門司警偵破一個操控賣淫的犯罪集團，揭發3個犯罪集團透過招攬不同國籍女子，分別在3個桑拿場所從事賣淫活動，行動中拘捕了包括主腦與骨幹成員在內，合共26人，當中有3名現役治安警與2名退休司警涉案。司警提及，警務人員的參與令到犯罪集團有極高的反偵查意識。

26人分別被控以有組織犯罪、操控賣淫、受賄、濫用職權等罪名。案件中涉及賣淫的女子來自東南亞、東歐或亞洲等。在3個桑拿場、5個辦公室在內共23個涉案地點，合共起出現金及財物折合約5,000萬澳門元。