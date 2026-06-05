澳門司警搗破賣淫集團　拘26人包括現役警員及退休司警

澳門司警偵破一個操控賣淫的犯罪集團，揭發3個犯罪集團透過招攬不同國籍女子，分別在3個桑拿場所從事賣淫活動，行動中拘捕了包括主腦與骨幹成員在內，合共26人，當中有3名現役治安警與2名退休司警涉案。司警提及，警務人員的參與令到犯罪集團有極高的反偵查意識。
26人分別被控以有組織犯罪、操控賣淫、受賄、濫用職權等罪名。案件中涉及賣淫的女子來自東南亞、東歐或亞洲等。在3個桑拿場、5個辦公室在內共23個涉案地點，合共起出現金及財物折合約5,000萬澳門元。
司警指，犯罪集團每月以迂迴方式，向3名現役治安警與2名退休司警支付賄款和奢侈品等，當中1名治安警，每月收取約20萬澳門元，2名治安警每月收取不少於15萬港元。另外2名退役的司警人員每月收取不少於14萬澳門元，司警提及，至今他們至少已收取超過300萬元賄款。
司警表示，該犯罪集團偽裝水療、按摩店作為掩護，招攬亞洲、東歐籍女子駐場從事性交易，並依據從業者國籍、服務內容劃分收費，單次性服務收費介乎2,000至8,000澳門元，從業人員每次可分得1,000至2,000澳門元報酬。
治安警察局表示，對於3名現役人員參與一宗操縱賣淫案表示震驚及痛心，涉事人員已採取防範性停職，強調警隊一直致力維護法紀，對人員違紀違法「零容忍」。