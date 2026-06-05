北上消費｜東門天虹周日約滿退場　相伴26年深圳人不捨：回憶消失

陪伴深圳人26年、位於羅湖區的東門地標天虹商場，將於周日（6月7日）晚上10時正式停止營業(網上圖片)

陪伴深圳人26年、位於羅湖區的東門地標天虹商場，將於周日（6月7日）晚上10時正式停止營業。這座見證羅湖東門商圈興衰的標誌性百貨大樓，因租約到期落幕，連日來吸引大批市民前往打卡留念及「執平貨」。

許多深圳網民留言，「那時候還沒有雙11，東門最瘋狂的是68小時不打烊，通宵排隊買東西。」、「真·童年回憶了，沒有網購的年代承包了我衣服的地方」、「一個時代啊再見東門天虹」、「每次去深圳都會去天虹超市買點東西，怎麼這麼突然...」、「時代的眼淚，東門茂業還好嗎？」、「羅湖人的回憶在一點點消失」、「第一次來東門天虹那時候我六歲的時候，現在都老登了。26年了就這樣撤了感覺很傷感的。」

東門天虹上月19日在店內公告，指因「租約期滿」，決定在6月7日晚上10時，停止營業及撤場，顧客的充值購物卡仍然有效，可以到全國其他天虹商場消費。《N視頻》報道，東門天虹商場於2000年4月開業，樓高6層，總建築面積達2.6萬平方米，商場採用當時極具前瞻性的一站式服務模式，從家居用品、五金燈飾，到服裝首飾、化妝品應有盡有，消費者走完6層樓即可買齊日常所需。

在實體零售業黃金年代，東門天虹與茂業百貨、太陽百貨形成三足鼎立，三家商場合力撐起東門商圈。東門天虹商場曾創下多項「第一」，包括東門首家引入國際化妝品專櫃的商場、首家設立母嬰室的商場，更是會員日大促的開創者。