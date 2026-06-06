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中國
出版：2026-Jun-06 16:15
更新：2026-Jun-06 16:15

上海金店遇竊失近百萬元黃金　警靠半樽可樂10個鐘破案

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上海警方「靠半瓶可樂」找到竊賊。 （圖／翻攝央視新聞）

上海警方「靠半瓶可樂」找到竊賊。 （圖／翻攝央視新聞）

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上海奉賢區一家金飾店日前凌晨遭竊，歹徒破壞防盜窗闖入店內，在短短4分鐘內砸毀展示櫃，偷走54件、總重830公克的黃金飾品，損失金額近百萬元人民幣。警方獲報後迅速展開追查，憑藉現場遺留的半瓶可樂、衣物碎片及一枚鈕扣等關鍵線索，10小時內成功破案，並全數追回失竊金飾。

據官方《央視新聞》報道，案發當天凌晨，金店防盜警報突然響起，店主陳姓女子透過手機監控發現，一名黑衣男子闖入店內砸毀櫃台後逃逸，隨即報警。警方5分鐘內趕抵現場，發現嫌犯疑似從防盜窗進出，現場遺留大力鉗、手套、刀具及蛇皮袋等作案工具。

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竊賊4分鐘狂砸金店櫃台

閉路電視畫面顯示，疑犯頭戴帽套遮掩面容，進入店內後直奔黃金展示櫃。不料警報器立即作響，讓他一度慌亂，在店內四處尋找工具，甚至拿砂鍋和椅子猛砸玻璃櫃，最終得手後沿原路逃離。

警方勘查時，除了發現防盜窗上的衣物纖維與綠色鈕扣外，也注意到現場遺留半瓶未喝完的可樂。專案小組循線調閱大量閉路電視畫面，鎖定一名身穿綠色褲子的可疑男子，並發現他案發前曾刻意倒退行走，以避開閉路電視正面拍攝。

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進一步追查後，警方發現該男子經常在案發地附近出沒，雖然不斷更換衣着，但手上總拿着同款可樂。警方據此鎖定其落腳處，案發當天中午便在距離金店約5公里外的一處店鋪附近逮捕疑犯俞姓男子，並起出全部失竊金飾。

10個月前遭公司辭退

警方調查發現，俞男原本在倉庫工作，10個月前遭公司辭退，但始終瞞着家人。他之後投入股市投資，不但賠光多年積蓄，還背負高額網貸債務。長期經濟壓力下，他偶然發現金店防盜窗鏽蝕鬆動，於是萌生行竊念頭。

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此外，警方也發現，金店原本應將貴重飾品存放保險櫃，但因近期更換展示櫃，首飾托盤尺寸不符，店家一時疏忽未將金飾入櫃保管，給了疑犯可乘之機。目前俞男因涉嫌竊盜罪已遭檢方提起公訴。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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