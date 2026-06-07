汽車頭枕現「人面識別」　網民：共通點是沒有佩戴安全帶

不少人乘車時，習慣在後座玩手機或處理工作，卻可能忽略最基本的安全措施。江西南昌一名女子近日分享搭車時有趣經驗，接連兩次在不同車輛的前方座椅頭枕上，看見清晰可辨的人臉印記，讓她忍不住拍照上傳網路。

照片可見，座椅頭枕上留下一張模糊卻完整的人臉輪廓，不僅鼻子、嘴巴清晰可見，甚至連臉部整體形狀都被「印」在頭枕上，看起來宛如有人將臉直接印上去一般。

網民笑言「活人印刷術」

該名女子表示，自己當天先後搭乘兩輛網約車，都在後座發現類似痕跡，讓她覺得十分有趣，因此拍照記錄。照片曝光後迅速在社交平台瘋傳，不少網友笑稱這根本是「活人印刷術」，還有人打趣表示，司機可能開車太猛、急煞車太頻繁，才會讓乘客整張臉直接撞上座椅。