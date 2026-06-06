沾喜氣！打卡明代「學霸」狀元卷　山東博物館高考前預約全滿

2026年內地高考（即大學入學考試）即將登場，位於山東青州的青州市博物館近期湧入大批考生及家長朝聖，只為一睹館內鎮館之寶——明代狀元趙秉忠殿試卷，希望在考前沾沾「金榜題名」的好運氣。由於參觀人潮激增，博物館近日預約名額更是連續額滿。 據《極目新聞》報導，這份被稱為「狀元卷」的文物，為國家一級文物，也是目前大陸唯一保存完整的明代狀元殿試卷。該試卷完成於明萬曆26年（1598年），由當年僅25歲的趙秉忠所書寫，1983年由其第13代後人捐贈給博物館珍藏。

426年前狀元考卷成考生幸運物 資料顯示，試卷全長超過3公尺，內容分為考生資料、策論正文及閱卷官資料三大部分。其中最受矚目的，是卷首由明神宗萬曆皇帝親筆朱批的「第一甲第一名」六個大字，象徵當年科舉考試最高榮譽。 更令人驚嘆的是，趙秉忠以工整小楷寫下2460字策論，全文沒有任何塗改或錯字。他在答卷中針對當時社會問題提出改革建議，並提出「天民說」等政治理念，獲得萬曆皇帝高度肯定，因此欽點為狀元。 考取狀元後，趙秉忠歷任翰林院修撰、會試同考官及江南主考官等職務，後來官至禮部尚書，在明代政壇頗具影響力。