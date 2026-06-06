雞蛋大冰雹！甘肅民居慘變「星空頂」　村民：活了20多年沒見過

甘肅省定西市昨（5日）下午遭遇強烈對流天氣襲擊，多地突降大冰雹，部乒冰雹甚至有雞蛋般大小，不僅砸壞停放路邊的車輛，還將民宅石棉瓦屋頂打穿，宛如變成「星空頂」，驚人畫面在網路瘋傳，引發熱議。
根據當地民眾拍攝的影片顯示，傍晚時分大量冰雹從天而降，短短時間內地面便鋪滿厚厚一層冰塊。部分汽車擋風玻璃遭擊碎，車身出現明顯凹陷，就連部分建築屋頂也無法承受猛烈衝擊，被砸出大大小小的破洞。
汽車遭砸凹、屋頂全破洞
據《極目新聞》報導，定西市隴西縣首陽鎮村民表示，當天下午5時50分左右開始出現零星冰雹，但約20分鐘後冰雹突然增大，且持續超過20分鐘。許多居民從未見過如此誇張的天氣景象，有年約20多歲的村民直言，「活了20多年，第一次看到像雞蛋一樣大的冰雹。」
不少村民事後檢查房屋時發現，石棉瓦屋頂已被砸得千瘡百孔，抬頭就能看見天空，因此苦笑形容自家屋頂成了「星空頂」。所幸冰雹過後天氣逐漸轉晴，空中還出現彩虹景象。
定西市應急管理局表示，此次強對流天氣已對部分農作物造成影響，目前尚未接獲人員傷亡及重大財產損失通報。相關單位在天氣發生前已發布預警資訊，提醒民眾提前做好防範措施。
氣象部門指出，受到高空冷渦及高原槽影響，定西地區5日至7日仍有降雨及強對流天氣，其中可能伴隨短時強降雨、雷雨大風及冰雹等現象。由於適逢高考期間，官方也提醒考生及家長密切關注天氣變化，提前規劃交通路線，避免受到惡劣天候影響。
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